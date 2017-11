Szexuális zaklatás miatt kirúgták az ELTE dékánját

Az ELTE honlapján közölte, hogy egy panasz nyomán etikai eljárást folytatott le „egy vezető státuszú oktatóval szemben”, méghozzá azért, mivel

visszaélt valós hatalmi helyzetével, megsértette a panaszos emberi méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét. A folyamatos és megengedhetetlen testi közeledés, a szexuális tartalmú verbális és fizikai megnyilvánulások (anélkül is, hogy azok kifejezetten erőszakosak lettek volna) a panaszosban félelmet és szégyenérzetet kelthettek.

Az egyetem a „legsúlyosabb etikai szankciókat” alkalmazta, és – megalapozottnak tartva a panaszt - elbocsátotta a vádolt oktatót. Az ELTE nem közölte az érintett szervezeti egységet, illetve az oktató nevét, de korábbi, sajtóban is megjelent információk alapján lehet tudni, hogy

Mikonya Györgyről, a Tanító- és Óvóképző Kar dékánjáról van szó

Ahogy arról pár napja már írtunk, két – név nélkül közölt – poszt is részletesen beszámolt arról, hogy „az ELTE egyik professzor emeritus címre is esélyes oktatója” szexuálisan zaklatott hallgatókat és kollégákat is. A posztok arra is kitértek, hogy

miután a lány segítségért fordult a karon belül, illetve el is mesélte a történetet egyik tanárnőjének, egytől egyig hülyének nevezték, és falaztak a professzornak.

Az egyik poszt utalt arra, hogy arról a karról van szó, ahol pár éve a gólyatábori erőszak történt, ez pedig nem más, mint a Tanító- és Óvóképző Kar. Mikonya Györgyöt pedig már az Indexnek nyilatkozók is megnevezték, de nem akartuk addig nyilvánosan megnevezni, míg nem reagált a vádakra (nem reagált). Azonban – ahogy a hvg.hu észrevette – szerdán Mikonya nevét leszedték a kar honlapjáról, helyette dékánként Márkus Éva van megnevezve, aki a tudományos ügyek dékánhelyettese is.

A hvg.hu értesülése szerint a lefolytatott eljárás nem hallgatói bejelentés, hanem a TÓK dékáni hivatalában dolgozó, zaklatott munkatárs jelzése alapján indult. A lap egyébként legalább négy másik áldozatról tud, és a személyes beszámolók alapján nem egyszerű visszaélések, hanem szexuális zaklatások történhettek.

A reformpedagógus

Mikonya György 1955-ben született, 1993 óta az ELTE oktatója, 2009 óta a Tanító- és Óvóképző Kar dékánja. A kar élére 2013 áprilisában választották újra, méghozzá 2018 júniusáig szóló mandátummal

Szakterülete a pedagógia, a neveléstörténet és a reformpedagógia.

A hvg.hu idézet cikke felidézi, hogy Mikonya újraválasztásánál a dékánválasztást előkészítő bizottság elnöke, Mészárosné Darvay Sarolta úgy méltatta,