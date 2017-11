Végre feltették Farkas Flóriánnak a legfontosabb kérdést

Farkas Flórián május végén írta alá Kövér Lászlóval a Fidesz és Lungo Drom közötti választási együttműködést. Persze csellel, pár órával előrehozva, nehogy megjelenjen egy demonstráló vagy esetleg egy valódi újságíró valódi kérdésekkel a Fidesz Lendvay utcai székházánál. Ezután a sajtó kérdései elől folyamatosan menekülő, elfutó, kamutelefonálást imitálva eloldalgó politikust a köztévébe hívták be, hogy szembesítsék a valóban fontos dolgokkal, erről ebben a cikkünkben emlékeztünk meg.

Most pedig a békemenetes Bencsik András vezette Demokrata vetette bele magát egy valódi interjúba.

Már a címe is tökéletes:

A párbeszédnek van értelme

Mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, milyen Farkas szerint a párbeszéd:

Farkas Flórián az interjúban azt mondja, hogy bármilyen botrányosnak, negatívnak beállított hír van a cigánysággal kapcsolatban, akkor az ellenzéki sajtóban igyekeznek hozzá kötni, és összességében is az a cél, hogy botrányt keltsenek, hogy lejárassák a felzárkózás ügyét.

Majd arról beszél, hogy a roma önkormányzatnak az volt a legeredményesebb négy éve, amikor 2011-től ő volt a szervezet elnöke, az ellenzéknek pedig ezek a sikerek fájnak, mert nem tudnak felmutatni hasonlót 2010 előttről. Ez azért hangzik furcsán, mert Farkas Flórián, amikor épp az MSZP-nek állt a zászló, Horn lapockáját veregette látványosan, együttműködési megállapodást kötött a baloldallal, ráadásul mintha megfeledkezne arról, hogy nem négy, hanem összesen 11 évig vezette az országos roma szervezetet. Tehát az ORÖ-nek, illetve korábbi nevein OCÖ-nek és OCKÖ-nek is az elnöke volt, baloldali kormányzás alatt is.

Erről az apróságról nem csak ő, Balog Zoltán is megfeledkezett, amikor a Lungo Drom 27. születésnapján Szolnokon azt mondta, "Farkas Flórián az első cigány vezető Magyarországon, akivel érdemben lehet és lehetett együttműködni. Az Országos Roma Önkormányzatnak az elmúlt huszonöt évből volt négy "botránymentes" éve, amikor Farkas Flórián volt az elnök". Egyébként éppen Balog Zoltán volt, aki másfél milliárd forintot követelt vissza a szervezettől egy olyan, még Farkas vezetésével létrejött, majd totális kudarcba fulladt foglalkoztatási szövetkezetes program – Híd a munka világába – miatt, ahol a hátrányos helyzetű cigányok munkához nem, ámde néhány barát, illetve projektvezető magas fizetésekhez viszont hozzájutott, a soha nem használt új székházról, annak fullos berendezéséről, tucatnyi bérautóról és több tízmilliós kamutanulmányokról nem is beszélve.

Ezzel a programmal kapcsolatban a mai napig adóhatósági nyomozás zajlik a Fővárosi Főügyészség felügyelete alatt. A határidő 2018. február 24-e, ami indokolt esetben meghosszabbítható" – írja a mai Népszava. A rendőrség pedig tovább pontosított a lapnak: jelenleg három eljárás van folyamatban: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, csalás bűncselekményének gyanúja miatt.

Farkas jogi felelőssége nem merült fel, és nem is biztos, hogy alaha fel fog: a Népszava mai cikke szerint egyrészt még tanúkihallgatások sem történtek, képviselőként pedig mentelmi joggal bír. Így a felelősségére vonatkozó kérdést könnyen pattintja le azzal, hogy nincs folyamatban ellene büntetőeljárás. Így tett pár napja Orbán is, amikor Farkasról kérdezték. Farkas Flórián politikai felelőssége viszont vitathatatlan, hiszen az egész program az ő bábáskodásával jött létre: induláskor az ORÖ és a foglalkoztatási szövetkezet elnöke is ő volt.

De vissza az interjúhoz: bár a Híd a munka világába ügye valamiért nem, a migráció kérdése előkerül. Hiszen mi lenne fontosabb, mint megkérdezni Farkas Flóriánt arról, hogyan viszonyulnak a romák migrációhoz? Farkas pedig hozza, amit kell: a cigányság keresztény, tehát nem akarnak muszlim migránsokkal élni. A jövőbeli célokról azt mondja, folytatni kell minden jól működő felzárkóztatási proigramot, illetve "mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi polgári kormány folytassa a kormányzást".

De a lényeg, az interjú legfontosabb kérdése ez: