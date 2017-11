Az aktivistát igazoltatták, a politikust megfenyegették a kaposvári rendőrök

A 444 szúrta ki az Együttben politizáló Berkecz Balázs videóját, amiben az látható, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) aktivistáját hat rendőr fenyíti be egy igazoltatással, miután az aktivista felfújt egy kétfarkús graffitit a kaposvári Cseri park füvére. Az egyik intézkedő rendőr Berkecz sokadik kérésére sem válaszol arra, hogy miért igazoltatják az MKKP-s Tóth Barnabást, méghozzá azért nem, mert Berkecz "nem áll intézkedés alatt". Aztán az intézkedő alezredes

meg is fenyegeti a politikust, hogy előállítja, ha tovább kérdezget.

De a rafinált ellenzékiek nem adják fel, a kétfarkús Tóth Barnabás is megkérdezi ugyanazt a rendőrtől, mint Berkecz, és ő már választ is kap: az alezredes az "általános igazoltatási eljárás" miatt igazoltat, bármit is jelentsen ez. A válasz után a kétfarkús aktivista büszkén levonja a következtetést:

Én tudok rendőrül.

A hat rendőr a pár perces vegzálás után elengedte Tóthot.

A rendőrség elvileg négy okból igazoltathat: a közrend és közbiztonság védelme érdekében, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési célból, közlekedési ellenőrzéskor, az igazoltatott vagy más személy, szervezet jogainak védelmében, és meg kell mondania, hogy melyik ok miatt igazoltat. Rutin- vagy általános igazoltatás nem létezik.