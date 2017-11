Hidegebb lesz és esni is fog a hétvégén

Jó hírünk van mindenki számára, akit levertté tett az egész héten uralkodó felhőzet az ország felett, ugyanis pénteken napközben már jelentősebben és hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet – olvasható az OMSZ honlapján. Sajnos van rossz hír is, méghozzá az, hogy ezt nem sokáig élvezhetjük, vasárnap ugyanis már országszerte esőre és erős széllökésekre számíthatunk majd.

Pénteken eleinte felhős lesz az ég, de napközben ez felszakadozik majd, az ország közepén pedig napsütésre is számítani lehet. A párás, ködös területeken is javulnak a látási viszonyok, a hőmérséklet pedig a déli határ közelében a 14 fokot is elérheti. Estétől aztán újra megnövekszik a felhőzet, ekkor már esőre is számítani lehet az ország északnyugati felében, valamint a szél is feltámad majd.

Szombaton szinte ugyanilyen idő lesz, közepesen és erősen felhős időszakokkal, északon esővel és élénkülő széllel. Vasárnap eleinte szakadozott lesz a felhőzet, a délután folyamán viszont beborul, és egyre nagyobb területeken ered el az eső. Erős széllökésekre is számítani lehet és az ország nagy részében néhány fokos lehűléssel kell majd számolni.

Hétfőn is ez a trend fog folytatódni, csökken a hőmérséklet, élénkül a szél, a Dunántúl magasabban fekvő helyein pedig már havas eső, hó is lehet majd.