Vona Gábor már nem tiltaná be a melegfelvonulást

Könyvet ír róla Havas Henrik, már nem tiltaná be a melegfelvonulást, szerinte a liberálisoknak is szimpatikus lehet a mostani Jobbik, elszámoltatná Orbán Viktort – többek közt ezekről beszélt Vona Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A lap újságírója megpróbálta kihúzni a Jobbik elnökéből, hogyan tervezi a liberálisok megszólítását, képviseletét például Toroczkai Lászlóval a háta mögött. Vona szerint a párt múltja ellenére ez lehetséges, ugyanis ő már kilépett "ebből a koordináta-rendszerből", és a többi új párttal együtt a Jobbik is meg akarja haladni a szülők, nagyszülők generációjára jellemző megosztottságot. Vona szerint a Jobbiknak eddig is voltak homoszexuális szavazói, és bár alapvetően nem tetszik neki a melegfelvonulás, azért

nem tiltaná be, amíg nem sérti mások érzékenységét,

mert fontos vívmánynak tartja a gyülekezési szabadságot. Júniusban még ennek a szöges ellentét állította egy interjúban, akkor azt mondta, Budapest főpolgármestereként nem engedélyezné a Pride-ot. A meleg párok örökbefogadási lehetőségét viszont továbbra sem támogatja.

A Jobbik elnöke és miniszterelnökjelöltje azt a kérdést is megkapta, terveznek-e a kampányban a baloldalon elismert figurákat felvonultatni a balos szavazók bevonzása érdekében, mire közölte, hogy már zajlik is ez a folyamat: Havas Henrik könyvet ír róla. Havas korábban Kelemen Annáról és a pornóról is írt könyvet, de Vona szerint ez a tény nem keveri őt kellemetlen társaságba, hiszen "a politika sem túlságosan könnyed téma". A pártelnök úgy gondolja, "politikailag jelent valamit", hogy Havas őt választotta könyve témájául, és nem Szél Bernadettet vagy Karácsony Gergelyt.

Vona szerint annak, hogy a közvéleménykutatási adatok nem igazolják a Jobbik néppártosodásának sikerét, az az oka, hogy a sokan félnek elárulni a véleményüket, ezért az előrejelzésekkel óvatosan kell bánni.

Azt gondolom, a néppártosodás olyan siker, amelyet majd tanítani fognak politológushallgatóknak az egyetemen

– mondta a pártelnök, aki arra számít, hogy 2018-ban nagy meglepetés fogja érni a Fideszt. Vona még Budapesten, a külső kerületekben is vár egyéni jobbikos mandátumokat.

Vona arról is beszélt, hogy a magyarországi korrupció mögött a "mentálisan megbillent" Orbán Viktor áll, ezért őt személyesen el akarja számoltatni kormányra kerülése esetén, de azt is mondta, hogy szerinte Polt Péter főügyész, akit ő is az igazságszolgáltatás fő gátjának tart, nem fogja kitölteni 2019-ig szóló ciklusát. Hogy mire alapozza ezt, arra csak annyit mondott: "így érzem".

A bevándorlásellenes Jobbik elnöke a kormány aktuális kedvenc mantrája, a Soros-terv létezését is kétségbe vonta, "kommunikációs terméknek" minősítve azt. De azért persze hangsúlyozta, hogy a kvótákat ellenzik, és hogy a Jobbik győzelme esetén visszaállítanák a határőrséget, illetve "nem lesz neki büdös" olyan eszközökhöz nyúlni, amelyeket Orbán is használt. A Jobbik a jelenlegi kormány politikájából a bevándorlás elleni küzdelem mellett a családpolitikát és a határon túli magyarok segítését folytatná Vona szavai szerint.

A Jobbik elnöke azt várja, jövő áprilisig történhet valami, ami kikezdi a jelenlegi rendszert, és "ha kiderül, hogy a király meztelen, komoly lavinát indíthat el a társadalomban".