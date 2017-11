A DK szerint a Fidesz színpadán felvonult a Btk.

Jobbik: Az országot Orbán Viktortól kell megvédeni

Orbán Viktor kongresszusi beszédét bármelyik kiégett pártállami vezető elmondhatta volna, aki magát rögeszmésen hol Magyarország, hol egész Európa megmentőjének akarja láttatni, és aki megtagad mindent és mindenkit, aki nem ért egyet az állampárttal, közölte a Jobbik a Fidesz kongresszusa után. A Vona Gábor által jegyzett közlemény szerint Orbán Viktor nem Magyarországért aggódik, hanem kizárólag a saját hatalmáért: a XX. század utolsó politikusaként még egyszer megpróbálta gyűlöletre uszítva mozgósítani a Fidesz szavazóit, a társadalom döntő többségét kitevő kormányváltó szavazókat ugyanakkor példátlan módon megtagadta. Vona szerint Orbán ezzel is bizonyította, hogy nem Magyarország, kizárólag a Fidesz-szavazók miniszterelnöke kíván lenni.

Az ő képviseletükre sem alkalmas az, aki letagadja a növekvő szegénységet, aki nem beszél az elvándorlásról, az egészségügyről, oktatásról, a mindent megnyomorító korrupcióról, és aki elhallgatja, hogy eddig egyedül a Fidesz telepített be 20 ezer migránst a kötvényekkel Magyarországra, senki más, de még azon is nyerészkedtek. Orbán Viktor ma tovább mélyítette az árkot magyar és magyar között, áll Vona közleményében.

MSZP: Marad a lopás

A Fidesz azt üzente a mai kongresszusával Magyarországnak, hogy folytatni akarják, és ha újra hatalomra kerülnek, semmi nem fog változni: marad a lopás és a problémákat elfedő gyűlöletpropaganda, olvasható az MSZP közleményében. Az elmúlt hét évben teljesen leépült a magyar egészségügy. Ha a Fidesz folytatja, továbbra is Fidesz-közeli oligarchák zsebébe jut az adónk az orvosok, nővérek és kórházak helyett.

A párt szerint a Fidesz folytatni akarja az oktatás tönkretételét, az ipari lopást, a legjobb egyetemek és szakemberek elüldözését, ahogy folytatnák az ország kizsigerelését is: 2010 és 2017 között 3 millióról 4 millióra nőtt a szegények száma Magyarországon. Most századszor is kiásták a csatabárdot az EU ellen, a Nyugat ellen, de ez csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy takargassák az ország valódi állapotát. Az ellenzék történelmi felelőssége, hogy teljes körű megállapodásra jutva politikai lehetőséget adjon a választók változást akaró többségének a Fidesz elzavarására, áll az MSZP közleményében.

DK: Felvonult a Btk.

A párt szerint a Fidesz színpadán felvonult a Büntető Törvénykönyv: az áldoktor bukott elnök, a debreceni Miszter 20 százalék, a trafikmutyi, a helikopter- és ingatlanmutyi gazdái, meg a strómanokon keresztül gazdagodó fővezér.

15 Galéria: Ismét megválasztották pártelnöknek Orbán Viktort a Fidesz tisztújító kongresszusán Fotó: Huszti István / Index

A Gréczy Zsolt szóvivő által jegyzett közlemény szerint a párt úgy látja: az országot tönkre tevő Orbán Viktor a ciklusból hátralevő pár hónapra már ne ígérjen semmit. Ha még négy évig maradna, nem félmillió, hanem egymillió magyar menekülne el az országból, kiléptetne minket az Európai Unióból és a mostani három millió szegényből négymillió lenne. A DK el fogja kobozni a törvénytelenül szerzett vagyonokat, vissza fogja adni azoknak, akiket illet, a magyar embereknek.

Együtt: Hazudozás és valóságtagadás

Valódi problémák megoldása helyett, hazudozás és valóságtagadás, ennyire futotta Orbán Viktortól, írta az Együtt elnöke. Juhász Péter szerint Orbán Viktor politikájával hazánk jövőjét éli fel. A miniszterelnök mai még maradibb és még bezárkózóbb beszédében ismét bebizonyította, hogy fél a modern, szabad és fejlődő világtól és fogalma sincs mitől lesznek Magyarország polgárai boldogabbak, sikeresebbek a mindennapok során.

Juhász szerint a miniszterelnököt a hétköznapi magyarok problémái már egyáltalán nem érdeklik. Csak folyamatos harcot hirdet mindenki ellen, aki nem a Fidesz szavazója. Mivel nincsen semmilyen megoldása a valós problémákra, az egészségügyre, az oktatásra, az elvándorlásra, ezért ezekről egy szót sem ejt, inkább hamis ellenségképek gyártásával próbál Magyarország megmentőjének szerepében tetszelegni.