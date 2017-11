A Fidesz jolly jokere

Hidvéghi Balázst egy évvel ezelőtt, 2016 őszén nevezték ki a Fidesz kommunikációs igazgatójának. Bár veterán politikusnak számít, a szélesebb közvélemény számára lényegében a teljes ismeretlenségből került a kormánypárt egyik kulcspozíciójába. Ebben az írásban bemutatjuk politikai pályájának fontosabb pillanatait, és azt is, hogyan állítják elő ma a kommunikációs termékeket a Fideszben. Cikkünkhöz Hidvéghi volt és jelenlegi munkatársaival, ismerőseivel beszélgettünk. Kerestük az érintettet is, de ő nem kívánt lapunknak nyilatkozni.

Politikus akart lenni

A most 47 éves Hidvéghi Budapesten született, szülei mérnökök, apja egyetemistaként részt vett az 56-os forradalomban, amiért egy évvel később hónapokra fogdába került. Korai ismerői szerint ez a családi élmény meghatározta közéleti érdeklődését, már egész fiatalon szeretett volna politikával foglalkozni.

Érettségi után mindenképpen be akart lépni valahova. Derogált neki, hogy ifjúsági szervezetbe menjen, politikai párthoz akart csatlakozni. Az MDF, az SZDSZ és a Fidesz között vacillált, aztán Orbán Nagy Imre újratemetésén elmondott beszéde eldöntötte a kérdést

- mondta róla egy ma már politikán kívül mozgó ismerőse.

1989-ben lépett be a Fideszbe, a külügyi referensek köréhez tartozott, brit szakértőnek indult, ami egyenesen következett abból, hogy angol szakra járt az ELTE-n.

Első emlékezetesebb politikai szereplése 1993-ban volt a Fidesz debreceni kongresszusán. Ekkor éleződött ki a feszültség párton belül az orbánisták és a fodoristák között, Hidvéghi küldöttként felszólalt, és igyekezett nem oldalt választani, azt szerette volna, ha nem szakad szét a párt. "Nem tartozott a nagyobb, orbánista blokkhoz, nem csatlakozott egyből az erőhöz, hanem kivárt" - emlékezett vissza egy Fideszből akkoriban távozó politikus, aki hozzátette: az sosem merült fel, hogy Hidvéghi is velük tartson az SZDSZ-be.

Hidvéghi Fidesz iránti hűsége sosem kérdőjeleződött meg, "az ő generációjából ma már a többség nincs a Fideszben, ebből is látszik, hogy mennyire lojális Orbánhoz" - mondta róla egy másik korábbi párttag.

Amerikából pénzelt NGO-hálózat csúcsán

Az 1994-es választás nagy hatással volt rá, ő is azok közé tartozott, akiket sokkolt az MSZP nagy arányú győzelme, de még inkább "az SZDSZ árulása", ahogy a két párt koalícióra lépését jellemzik mai napig a Fideszben. Hidvéghi ennek hatására 1994 őszén egyik alapítója volt a Civitas Egyesületnek, ami egy állampolgári ismeretek oktatásával foglalkozó civil szervezet volt.

Ironikus módon a Civitas mindent megtestesített, amivel szemben ma a Fidesz meghatározza magát:

Külföldről finanszírozták, főképp az amerikai Pew-dinasztia pénzéből indultak. A Pew-okat egy lapon szokás említeni a nagy amerikai filantrópok között Soros Györggyel.

A Civitas Egyesület egy nemzetközi hálózat, az 52 országban működő Civitas International részeként jött létre Magyarországon.

Az NGO célja az volt, hogy világszerte erősítse a fiatalok demokratikus szerepvállalását, és a felelős állampolgárokat neveljen belőlük.

Ez a szervezet alapozta meg Hidvéghi karrierjét. 1995-ben úgy kezdett angolt tanítani a budapesti Radnóti Gimnáziumban, hogy a Civitasban már oktatási programigazgató volt, és Polgár a demokráciában címmel előadássorozatot szerveztek.

A Civitas és a Fidesz között nem volt hivatalos kapcsolat, de az előadássorozat címe jól rímelt a párt akkori, polgári demokráciáról szóló szlogenjeire, valamint a diákoknak szervezett programokra gyakran hívtak vezető fideszes politikusokat, például Stumpf Istvánt.

A fideszes karrier jobban érdekelte

A Civitas kiváló ugródeszka volt Hidvéghinek, aki 1997-től Strasbourgban ügyvezető igazgatója lett a szervezetnek, mindössze 27 évesen. Három évvel később az Európa Tanács ifjúsági szakreferenseként kezdett dolgozni, amit egyik akkori kollégája csak úgy jellemzett, hogy igazi "dreamjob". (Mellékes, de erről a Fidesz ma valószínűleg azt mondaná, hogy egy nemzetközi filantróp behálózza az Európai Uniót.)

Nagyon jó nemzetközi karriert futhatott volna be innen, de a kollégája szerint ez nem érdekelte Hidvéghit, aki "mindig is inkább pártapparátusi ember volt". Ezt mutatja, hogy amikor 2004-ben a Fidesz bekerült az Európai Parlamentbe, akkor Hidvéghi rögtön "átavanzsált" a párt EP-képviselőihez tanácsadónak, delegációvezetőnek, ami "státuszban messze nem volt olyan független állás, mint az Európa Tanácsnál, viszont politikai karrierrel kecsegetett".

Balázs mindig nagyon ambíciózus volt, és nagyon jól helyezkedett. Szerintem neki a politika mindig is egy befektetés volt, ezért is csodálkozom kicsit, hogy ilyen sokáig tartott, mire az élvonalba került

- mondta róla egy strasbourgi munkatársa.

A Fidesz EP-frakcióhoz való csatlakozása valóban nem bizonyult rossz befektetésnek, ugyanis ott lett jóban Gyürk Andrással, a Fidesz egyik legbefolyásosabb politikusával, akitől később több komoly megbízást is kapott.

"Azok a politikusok, aki Brüsszelben vannak, igaz ez sok fideszesre is, nagyon távol kerülnek a tűztől. Az ottani jólét és a fizetésbeli különbségek előbb-utóbb átragadnak az ember viselkedésére is. Brüsszelben tulajdonképpen jó pénzért nem kell csinálni semmit. Sok olyan embert láttam, aki évekig dolgozott kint, aztán úgy jött haza, hogy ő már mindent tud. Balázs ebben a tekintetben nagyon üdítő kivétel, normális gondolkodású ember maradt Brüsszelben is" - jellemezte egy ma is aktív fideszes politikus.

Egy másik képviselő szerint bár Hidvéghi több mint tíz évet dolgozott külföldön, ez nála inkább kényszerűség volt, mert nem volt számára politikai tér Magyarországon: "Hiába volt kényelmes élete Brüsszelben, ő mindig is haza akart jönni, és itthon politizálni".

Nagyon kellett a második kétharmadhoz

2010-től két évig az NGM-ben tűnt fel helyettes államtitkárként. "Matolcsy ekkoriban sok lojális fiatalt gyűjtött maga köré, Hidvéghi is ilyen volt. Egy igazi jolly joker ifjútörök" - mondta róla egy fideszes háttérember. A minisztérium egy akkor magas beosztású dolgozója nem tudott maradandó eredményt a nevéhez kapcsolni ebből az időszakból, később Hidvéghi mégis újra jól fizető állásokban tűnt fel Matolcsy mellett.

2012 végén lemondott az államtitkári pozícióról, mert Gyürk András hívta a Fideszbe. A választásokig a párt határon túli kampányaiért felelt, és úgy látják a Fideszben, hogy remekül elvégezte a feladatot. Sőt, van olyan értelmezés, amely szerint személyesen is sokat tett azért, hogy másodjára is meglegyen Orbánnak a kétharmad.

Egy mandátumon múlt a kétharmad, a határon túli szavazatokból pedig egy mandátuma lett a Fidesznek

- mondta egy tanácsadó.

"Ezt a munkát el lehetett volna végezni úgy is, hogy Budapestről telefonálgat az ember, Balázs viszont hetente járt Erdélybe, Kárpátaljára és Felvidékre. A határon túli szavazatok növeléséhez nagyon sok személyes kapcsolattartás kellett a helyi közösségek vezetőivel, hogy megértsék, az anyaországból akkor fogják támogatni őket, ha a Fideszre szavaznak" - mondta a párt egyik vezető funkcionáriusa.

A Fideszben úgy látják, hogy Hidvéghi egyik legnagyobb sikere, hogy tető alá tudta hozni a Fidesz-RMDSZ kiegyezést, ami nagyon sokat számított abban, hogy Erdélyből ennyi szavazat érkezett a Fideszre.

Tény, hogy a Fidesz és az RMDSZ között nagyon sokáig feszült volt a viszony, a romániai magyar pártban alapvetően úgy látták, hogy Orbánék csak politikai terméknek használják a határon túli magyarokat. 2012-től azonban közeledtek az álláspontok, többször találkoztak egymással a két párt vezetői, míg végül az RMDSZ beállt a Fidesz mellé a 2014-es választáson, és a 2018-as választás előtt is a Fidesz mellett kampányolnak.

Az előző ciklus végén Hidvéghi Stágel Bence lemondása miatt rövid időre a parlamentbe is belült, ahol sokat dolgozott azért, hogy a határon túliak regisztrációja, választási részvétele még egyszerűbb lehessen, azonban "elbukott a jogászok diktatúráján" - mondta egy hozzá közel álló képviselőtársa. A kevés önálló képviselői írásbeli kérdéséből az egyik úgy szólt: "Milyen lépéseket tervez a kormány a határon túli magyarok választási mozgósítására?". Ekkor már ugye a Fidesz határon túli kampányért felelős megbízottja volt.

Büszkén védte meg Matolcsyt

A 2014-es választási győzelem után okafogyottá vált kampányfőnöki munkája, az MNB-ben tanácsadóként tűnt fel Matolcsy György mellett. Legalábbis papíron, ugyanis a bank több dolgozója sem látta személyesen ebben az időszakban, és az sem világos, hogy angol tanári szakos végzettségével milyen tanácsokat tudott adni a Nemzeti Bank elnökének. Ekkoriban nyerte el feleségével együtt az MNB egyik alapítványának ösztöndíját is.

Miután kiderült, hogy Fidesz-közeli haveri cégekhez vándoroltak az MNB alapítványok által kezelt közpénzmilliárdok, egy rövid ideig az MNB szóvivője is volt. Ebben a minőségében politikai hecckampánynak minősítette a botrányt, és kijelentette, hogy az alapítványok gazdálkodása felelősségteljes és eredményes. Más kérdés, hogy utólag kiderült: minden tizedik szerződés szabálytalan volt a jegybank alapítványainál.

Matolcsy György elnök úr olyan időszakban kért fel, hogy szóvivőként segítsem a munkáját, amikor sok nemtelen és politikailag motivált támadás érte a jegybankot és annak támogatási programjait. Ezért volt megtisztelő a felkérése. Felemelő feladat volt, és büszke vagyok arra, hogy részt vehettem benne.

- emlékezett vissza erre az időszakra a 168 órának adott interjújában.

Szóvivősége csupán néhány hónapig tartott, mert 2016 őszén Kocsis Máté utódjaként kinevezték a Fidesz kommunikációs igazgatójának, ami karrierjének eddigi csúcsát jelenti.

Mindenkinek ugyanazt a dalt kell játszani

"Nyilván nem Kocsis Máté ötlete volt, hogy Balázs legyen az új kommunikációs igazgató" - mondta nevetve a párt egyik tanácsadója, aki szerint azért is volt szükséges a váltás, mert Kocsis munkájának intenzitásával nem voltak egészen megelégedve, részben mert polgármestersége miatt nem jut elég figyelme a feladatra.

Hidvéghi a 168 órának csak annyit mondott, hogy Orbán hagyta jóvá a kinevezését, azt nem akarta elárulni, ki kérte fel. Több embertől azt hallottuk, hogy Gyürk akarta, hogy ő vegye át Kocsis helyét.

Gyürk elvárása az volt felé, hogy hangolja össze a fideszes csatornák kommunikációját. Van a kormány, a párt, a frakció, a különböző minisztériumok. Ezeknek úgy kell működnie, mint egy zenekarnak, amely más-más hangszeren, de ugyanazt a dalt játssza, miközben mindenki megőrzi a saját karakterét

- mondta a Fidesz egyik vezetője, aki szerint Hidvégihez tartozik most a párt és a frakció kommunikációja, miközben folyamatosan egyeztet a többi szereplővel, hogy "ne vágjanak egymás szavába, ne mondják el szóról-szóra ugyanazt, hanem egészítsék ki egymást".

A Fidesz kommunikációjának több szereplőjétől is megkérdeztük, hogy mondjanak már egy olyan szlogent, kampányfogást, amelyet Hidvéghi talált ki az elmúlt egy évben, de mindenki azt mondta, hogy ez nem így működik. "Nálunk nincs olyan, hogy ő találta ki. Kampányértekezleteken, stratégiai értekezleteken közös döntések születnek."

Bármelyik kampánymondatról beszélünk (Itt az idő, csak a Fidesz, üzenjünk Brüsszelnek), az 8-10 ember közös döntésének az eredménye. Ezek az emberek összeülnek, mindenki elmondja, hogy mit gondol a világról, és hogy mit kellene mondani róla. Ezt addig beszélik, amíg nem jut mindenki arra az álláspontra, ami a megfelelő

- mondta egy fideszes tanácsadó, aki szerint ebbe a nyolc-tíz emberbe tartozik Hidvéghi mint kommunikációért felelős ember. Rajta kívül jelen van még ezeken az értekezleteken Gyürk András, valamint mérésekért, naptárért, szervezetért felelős személyek, "egy modern kampány mintájára le vannak osztva a feladatok".

Némi intellektuális feszültség

Hidvéghi ritkán beszél arról nyilvánosan, hogy mit gondol a Fidesz kommunikációjáról, de például idén Tusnádfürdőn kijelentette, hogy azért folytatják a negatív kampányt, mert működik. Ekkor mondta azt is, hogy az üzenetekben lehet egyszerűsíteni, de "immorális, hazug dolgokat nem szabad mondani".

Hogy az egyszerűsítést milyen magas szintre emelték a Fideszben, arra jó példa ez a Hidvéghi által aláírt közlemény: "A DK és az MSZP azért támadja a Czeglédy-botrányban károsult diákok kártalanításáról szóló határozati javaslatot, mert Gyurcsány szennyesét mossák. Gyurcsány a felelős, Gyurcsány adta a pénzt Czeglédynek és Gyurcsány áll Czeglédy mögött."

A stílus egyébként nagyon hasonló ahhoz, ahogy Rogán Antal minisztériuma is kommunikál: "Bokros Lajos a Soros-hálózat tagja, Soros pénzéből fizetik, Soros pénzéből él. Soros fizetett katonájaként rágalmazza Magyarország miniszterelnökét."

A kettő közötti hasonlóság azzal magyarázható, hogy a Fidesz kommunikációs gurui ugyanabból a Henry Kissingertől származó állításból indulnak ki: „Az információhoz való hozzáférés és a kommunikáció új módszerei minden korábbinál szorosabb kapcsolatokat teremtenek a világ régiói között, és globálissá teszik az eseményeket, de úgy, hogy közben meggátolják a megfelelő válaszok adását, azt követelve az államok vezetőitől, hogy jelmondatokba sűrítve fejezzék ki azonnali reakcióikat" - írta Kissinger a Világrend című könyvének bevezetőjében.

Hidvéghi egyik jelenlegi munkatársa ezt úgy fordította le, hogy az emberek kevés információ alapján hoznak meg érzelmileg vezérelt döntéseket, ezért úgy érzik a pártban, hogy muszáj gyorsan és tömören megszólalniuk, mert ha nem az ő "lebutított" értelmezésük jelenik meg, majd másé fog.

Nem mondom, hogy ez nem okoz időnként intellektuális feszültséget bennünk, de aki nem bírja, az csináljon mást. Én úgy látom, hogy Balázs ezt kiválóan tudja kezelni

- mondta Hidvéghi egyik közeli kollégája a munkájukkal járó mellékhatásokról.

(Borítókép: Hidvéghi Balázs, Semjén Zsolt, Kövér László, Orbán Viktor és Rogán Antal az Országházban, Böjte Julianna állampolgársági eskütételén (az ötszázezredik állampolgársági eskütétel) az Országházban 2013. december 5-én. Fotó: Facebook / Hidvéghi Balázs)