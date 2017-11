Nem tudja a Fidesz, kit indítanak Rogán helyett a Belvárosban

Még nem tudja a Fidesz, hogy ki lesz a fideszes képviselőjelölt a Belvárosban a jövő tavaszi választáson, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Gulyás Gergely.

A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője arról is beszélt, hogy jövőre egy hónappal a parlamenti választás előtt véget ér az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A képviselők csak február közepén kezdik a munkát, de néhány héttel később be is fejezik, hogy legyen idejük kampányolni.

Politikai szempontból kiemelt jelentőségű törvényt egyébként már nem kell elfogadni a választásokig - véli Gulyás Gergely.

A fideszes politikus elmondta, hogy Orbán Viktor és Kövér László egyéniben nem indul el a választáson.