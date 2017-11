Régebb óta a terjed a neten egy számla másolata a hozzá tartozó történettel. Egy ismeretlen ebben azt írja, hogy angol barátjával ment be a Dob utca elején található Foxtrott Gentleman's Clubba, ahol állítólag két korsó sört ittak, és egy-egy kis zacskó sós mogyorót ettek, majd a számla 39 600 forint volt. A történetnek nem mindegyik része igaz, de ha nem figyel az ember, tényleg fizethet 18 ezer forintot egy korsó sörért Budapest belvárosában.

Próbáltam megtalálni a neten több helyen is terjedő poszt íróját, de nem sikerült eljutni az eredeti forráshoz. Az íráshoz egy hitelesnek tűnő számlát is mellékeltek, amelyen tényleg szerepel két 18 ezer forintos és két 1800 forintos tétel. A végösszeg pedig valóban 39 500 forint.

A történet szerint egy magyar férfi vagy nő angol barátjával tért be a Foxtrott nevű étterembe a Dob utca elején. A történet itt rögtön megbicsaklik, mert a Foxtrottot bármi másnak lehetne nevezni, csak étteremnek nem. Elég egyértelműen egy sztriptízbárról van szó.

A poszt azzal folytatódik, hogy a pár angolul beszélt egymással és angolul is rendeltek. Két korsó magyar sört ittak, mellé sós mogyorót ettek. A nagy meglepetés akkor jött, amikor hozták a számlát a 39 600 forintos végösszeggel. A számla tanúsága szerint tehát egy sör 18 ezer forintba kerül ezen a helyen, egy zacskó mogyoró pedig 1800 forintba.

A pár magyar tagja továbbra is angolul érdeklődött a pincérnél, hogy a barátja is értse, miről beszél, olvasható a posztban. Azt kérte a pincértől, magyarázza már el neki, mi kerül ezen a helyen ennyibe a Soproni csapolt sörön, ami máshol kb. 500 forint (cikkünk későbbi részén kiderül, hogy a hely itallapján nem szerepel Soproni sör). A poszt szerint a pincér erre hozott egy étlapot, amin valóban 18 ezer forintos ár volt feltüntetve, a vendégek viszont úgy emlékeztek, hogy amikor rendeltek, akkor nem ilyen árat láttak.

A pincérnek ezután azt mondták, ezt nem fogják kifizetni, mire az rendőrt akart hívni. Ekkor végre magyarul szólalt meg a vendég és azt mondta: "Nem szégyellitek magatokat, hogy megpróbáljátok átverni a külföldieket?" Azt is kilátásba helyezte, hogy ezt a történetet megosztja a közösségi oldalán, és mindenki meg fogja tudni, milyen ez a hely. A beszámolója szerint ekkor megjelent két nagydarab ember és szó szerint kidobták őket a helyről, de az utcán még kifizettettek velük 3600 forintot a két sörért és a mogyoróért.

A számla alapján próbáltam felvenni a kapcsolatot a Foxtrott nevű hellyel, de semmilyen telefonszámot nem találtam. A számlán szerepel az üzemeltető cég neve is, hosszas kutakodás után találtam hozzájuk egy email címet, amire elküldtem kérdéseimet. Válasz nem érkezett.

Apró betűs rész az itallapon

Egy esti nyitás előtt ezért elmentem a helyre, hátha tudok beszélni valakivel. Amíg vártam, megnéztem, mi is van kiírva az amúgy elég szolid bejárathoz. Az ajtón látható, hogy a belépés ingyenes ("free entry"). Kis matricákon ki van ragasztva, hogy hitelkártyát nem fogadnak el, olvasható az üzemeltető cég neve, címe, adószáma, és a felügyeleti szervek elérhetősége telefonszámmal.

Kis idő múlva érkezett egy ember, aki bement egy oldalsó ajtón az épületbe. Bekopogtam, elmondtam ki vagyok és miért kerestem meg őket. A férfi készséges volt. Azt mondta: ők is látták ezt az írást az interneten, de nagyon csóválta a fejét, mert szerinte azzal több minden nem stimmel:

Se csapolt sört nem árulunk, se Sopronit, se sós mogyorót, az legfeljebb akkor lehetett itt, ha valaki egy másik helyről hozott ide magával, nálunk ilyet biztos nem kap.

A férfi ezután kihozott nekem egy itallapot a bárból, amin tételesen megmutatta az árazásukat, és azt is, hogy igyekeznek minden tájékoztatást megadni a vendégeknek. Az itallap a bejárat mellett is ki van függesztve, igaz, eléggé le kell hajolni, hogy el tudja olvasni az ember.

Ezen első látásra valóban nincsenek durván magas árak: a kóla, az ásványvíz 1500 forint, 4 cl whisky (különböző típusokból) 2200 forintba kerül, ugyanennyit kérnek a pálinkákért is, a koktélok ára 4000 forint, 4cl Metaxa vagy Hennessy konyak pedig már 12 900 forint. Az itallapon háromféle sör látható egységesen 1800 forintért: kisüveges Heineken és Bitburger, és félliteres Dreher.

Az itallap tetején szereplő felirat nem hagy kétséget afelől, hogy ez tényleg nem étterem, hanem "first class night club". A férfi külön felhívta a figyelmemet a rögtön ezután olvasható magyar, angol, német és olasz nyelvű tájékoztatásra:

Kötelező min. fogyasztás 18.000 Ft/vendég.

Az ember tehát több mindent is rendelhet, ezt mind beleszámítják a fejenkénti 18 ezres összegbe, mondta a bár alkalmazottja. Az itallap alján az is kiderül, mutatta, hogy mindemellé még 10 százalékos szervízdíjat is felszámolnak. A posztban szereplő számlán tehát nem a mogyoró, hanem a felszolgálási díj lehetett a két 1800 forintos tétel. O lvasható egy másik angol nyelvű figyelmeztetés is:

Kérjük olvassa el figyelmesen az itallapot a rendelés előtt! (Please read the menu carefully before you order something!)

Ez aztán megmagyarázza az itallap további érdekességeit: "0,75 l Dom Perignon+private dance" 200 ezer forint, egy üveg Dúzsi Rosé Cuvée 48 ezer forint (ez a bor a boltban 1500-1800 forintba kerül).

Jól ismert módszer

A hely az éjszakai bárok által régóta alkalmazott modellt követi: ingyenes a belépés, de bent csinos hölgyek szegődnek a vendégek mellé, akiket aztán meg lehet hívni egy italra, és közben műsor is van. Ennek árát általában az italok árába építik be, de itt még egy csavart is vittek a történetbe a minimális 18 ezres fogyasztással. A helyzet viszont az, hogy miután a tájékoztatást kifüggesztették, nehéz megvádolni ezeket a helyeket a vendégek lehúzásával.

A helyen szerzett tapasztalataikról Budapesten járt külföldi turisták is beszámolnak, és nem éppen pozitív tapasztalatokról. Az egyik ilyen arra figyelmeztet mindenkit, hogy a szexklubként is üzemelő helyre a belépés ingyenes, az étlapon normál árak szerepelnek, apró betűvel azonban ott van, hogy a minimális fogyasztás 18 ezer forint. "Két nő ült az asztalukhoz, akik egy-egy pohár bort kértek, de a pincér egy üveg bort szolgált fel 48 ezer forintért" - olvasható.

(Borítókép: Bődey János / Index)