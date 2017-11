Baltával verte szét a fejét, csoda, hogy nem halt meg

Egy meg nem nevezett Heves megyei településen történt, hogy a 31 éves István, aki drogügyletek miatt ült börtönben, miután kiszabadult, megtudta: amíg ő hűvösön volt, Krisztofer nevű ismerőse összejött a barátnőjével.

Ezen a Bors szerint annyira kiakadt, hogy autóba ült és nekihajtott Krisztofer autójának, ami így az árokban kötött ki. Krisztofer megpróbált elmenekülni, de ő is árokba esett. Eközben megjelent István apja is, aki segített fiának bosszút állni. Meg akarták ölni Krisztofert. Kisbaltával ütni kezdték a fejét.

"Csak akkor tudott szabadulni, amikor megérkezett a segítség. Beült a kocsijába, és szétnyílt koponyával hazavezetett, ott hívták a mentőket" - mondta a Borsnak Krisztofer egyik rokona. A rokon szerint Krisztofer próbálja túltenni magát az eseten, de azóta is vannak álmatlan éjszakái, és a szembesítés sem volt kellemes. Az elszeretett lányt is bántotta korábban István, de a nő nem mert feljelentést tenni. Most egy pesti anyaotthonban él, Krisztofer nem tartja már vele a kapcsolatot.