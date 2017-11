Már nem csak a pénzét titkolja a CÖF, hanem azt is, mit csinál

Kétnapos nemzetközi szimpóziumot tart a Civil Összefogás Fórum (CÖF)-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a civilitikáról, a népfelség tudományáról Budapesten, érkezett a hír a Magyar Távirati Irodától csütörtök délelőtt. Ebben első ránézésre semmi furcsa sincs, de valójában valami nagyon nincs rendjén az egésszel. Hogy miért?

Azért, mert ilyen hírek ritkán esnek be váratlanul. Egyrészt az MTI-nek van egy eseménytükre, ahol napokkal azelőtt tájékozódni lehet arról, ki milyen sajtótájékoztatót tart. Itt lehet elérni, ha valakinek van hozzá jelszava. Ebben nem volt szó az eseményről, pedig szívesen benéztünk volna rá.

Aztán reggelente van az MTI-nek egy "napi várható" című híre, amiben leírják, hova mennek tudósítani. Csütörtökön ebben benne volt például, hogy lesz parlamenti ülés, UNICEF-konferencia, a Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának rendezvénye, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet sajtótájékoztatója stb. stb.

A CÖF-sajtótájékoztatót nem említették.

Az esemény a CÖF honlapján sincs fent, a szervezetnek elküldött emailes kérdésünkre nem jött válasz arról, hogy pontosan hol van ez, és hol hirdették meg, a kapcsolati telefonszámot pedig egész nap nem veszik fel. Az eseményről a Magyar Hírlap, a Magyar Idők és a Hirado.hu is csak az MTI hír alapján számolt be. Az MTI ügyeleti telefonszámán végül sikerült megtudnunk, hogy az Uránia Filmszínházban volt a sajtótájékoztató. Az Uránia honlapján ennek nincs nyoma, illetve egy ilyen feliratot találtunk a főoldalon:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy rendezvény miatt a mai napon az emeleti kávézó zárva tart, jegypénztárunk pedig délután 17 órától fog kinyitni.

De miért ennyire nehézkes ez az egész?

Nyilván csak sejtéseink lehetnek. A CÖF több mint 500 millió forintot kapott tavaly év végén az MVM nevű állami cégtől. Ez közpénz, amit Lázár János is elismert, igaz, aztán egy kormánytag letagadta. A pénzzel el kell számolnia a CÖF-nek, nem lenne meglepő, ha ezt a szimpóziumot is a költségek és eredmények közé írnák majd be.

De ezek szerint nem láthatja akárki a saját szemével, mire megy a félmilliárd.