Rekordot döntött a politikai abszurd a HírTv-ben

Óriási bigup, pacsi az Egyenesen stábjának, hogy átélhettem a 2014-es Fodor Gábor-interjúnk után életem második 10/10-es politikai élményét, és ismét Fodor Gábor volt a főszereplő.

Fodor akkor nem tudott felsorolni 5, azaz öt (ÖT) vidéki vezetőt az országosnak mondott pártjából, szerda este pedig úgy érvelt a parlamentben kedden elfogadott törvény ellen (1 százalékos választási eredmény alatt vissza kell fizetnie a pártoknak az államtól kapott kampánypénzt), hogy az is belepirult, aki csak az épület előtt sétált el.

Fodor Gábor, A Liberális szerint, nem fogja elhinni: ez egy nagyon rossz ötlet, rossz döntés volt. Fodor szerint is minden józan ember egyetért abban, hogy a kamupártok ellen fel kell lépni, hiszen köztudomású, hogy sok olyan volt, amit csak a pénz miatt hoztak létre. De inkább azt kellene megnézni szerinte, hogy "csinált valaki kampányt? Részt vett egyébként a politikában? Voltak jelöltjei? Voltak plakátjai? Volt politikai aktivitása? Nagyon sok olyan szervezet van, akinek nem volt ilyen". Majd ledobta a hidrogénbombát:

És nyilván mi, akik jónéhányan parlamenti pártok vagyunk, itt a mások iránti szolidaritás elsősorban az, ami miatt az embernek meg kell szólalni, hiszen azt gondoljuk, mi bízunk magunkban, ez most nem rólunk szól, hiszen mi a legnehezebb körülmények közepette is, tavaly például egy népszavazási kampányban, mikor jobbról, balról támadtak minket, közel 2%-nyian szavaztak ránk, tehát nem a liberális pártól van itt szó elsősorban, hanem arról, hogy mi is voltunk hasonló helyzetben.