Elítélték a saját kislányával erőszakoskodó Zala megyei férfit

Másodfokú eljárásban 13 év börtönre ítélt csütörtökön egy saját kislányával erőszakoskodó 37 éves Zala megyei férfit a Pécsi Ítélőtábla, írj az MTI. A lány mindössze 12 éves volt.

A büntetetlen előéletű férfi a korábbi kapcsolatából született gyermekével 2015. nyarától úgy találkozott, hogy havonta egy hétvégét panzióban töltött vele. A vádlott szexuálisan vonzódott az alig 12 éves lányhoz, fenyegetéssel és esetenként erőszakkal "súlyosan szeméremsértő" cselekményeket is elkövetett a vele szemben.

A vádlott saját magáról készült pornográf fényképet küldött telefonon a kislánynak és arra is rávette, hogy ő is küldjön neki hasonló képeket. A férfi ellen szexuális erőszak, gyermekpornográfia és zaklatás miatt indult eljárás, amiért elsőfokon 13 évet kapott. A védelem azonban fellebbezett, de az nem változtatott semmin, a bíróság másodfokon is helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.