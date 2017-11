Végtelen körforgásba került az ország, ami a Jobbik-plakátokat illeti

Kedves olvasónktól kaptuk ezt a képet egy hete, azt ábrázolja, ahogy egy héttel ezelőtt Budaörsön rendőrök és kormányhivatalnok segítségével festik le a Jobbik plakátját. Hogy kormányhivatalnok is van a képen, azt onnan tudjuk, hogy a budaörsi polgármester, Wittinghof Tamás is posztolt az esetről, mert ő megkérdezte, mi folyik a plakátok körül. Ezt meg is írtuk ezt akkor.

Most ugyanettől a kedves olvasónktól kaptunk egy friss képet. Azt ábrázolja, hogy ugyanolyan fáradt, szürke időben, ugyanott, a hétnek ugyanannak a napján felteszik újra ugyanannak a pártnak a plakátját. Nyilvánvalóan ugyanebben a szürke, nyomasztó időjárásban majd jönnek ugyanazok a rendőrök és kormányhivatalnokok, és újra lefestik a plakátot.

Isten hozta Önöket 2017 Magyarországán!