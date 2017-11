Kurvára nem érdekel itt senkit, hogy elítélték

A kunbajai időközi polgármester-választás győztese az a Halász István lett, akit már kétszer is letöltendő börtönbüntetésre, és többször pénzbüntetésre ítéltek.

Ennek ellenére simán megválasztották újra polgármesternek, mert a helyiek szerint ő egy "modern Rózsa Sándor", és a jó vezetéshez kell egy kis "zsiványság".

Kunbaján amúgy is ritka a patyolat tiszta polgármester: az előző, fideszes polgármester azért mondott le, mert az ügyészség vádat emelt ellene költségvetési csalás miatt.

Lassan egy hónapja, hogy Halász István, az ország legtöbbször elítélt polgármestere vezeti Kunbaját, ahol egy költségvetési csalás miatt lemondott fideszes polgármester helyett kellett új választást tartani. Halász, akit egyebek mellett a hírhedt olajügyezés miatt ítélték el, - saját bevallása szerint - nem igazán bánja bűneit, simán újra megcsinálná, a település többsége pedig úgy gondolja: a korábbi ügyek, ítéletek mind Halász magánügyei, ők azt lezártnak tekintik, a zsiványság egyébként is kell néha.

Ahogy arról október közepén beszámoltunk, a független Halász Istvánt választották a Bács-Kiskun megyei Kunbaja polgármesterévé egy időközi választáson. Azért tartottak időközi választást, mert a második mandátumát töltő fideszes polgármester, Franzné Lakner Éva június 15-ével lemondott tisztségéről. Franzné Lakner Éva és két társa ellen április végén költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt vádat is emelt a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség.

Komoly polgármesteri és bűnözői múlt

Halászt 1994-ben, 1998-ban, 2006-ban és 2017-ben is polgármesternek választotta Kunbaja. Ez idő alatt kétszer letöltendő börtönbüntetésre és többször pénzbüntetésre ítélték a többi között csempészet, vámorgazdaság, devizabűntett, csalás, adócsalás, magánokirat-hamisítás miatt. Polgármesternek akkor tudott indulni mindig, amikor lejárt a közügyektől való eltiltása.

A '90-es években szolgálatot teljesítő rendőrök úgy emlékeztek vissza Halász karrierjének kezdetére, hogy rendszeresen be kellett vinni a polgármestert, akit addig mindig helyettesíteni kellett.

Az egyik rendőr elmesélte, amikor egy Bódy Guszti és a Fekete Szemek koncertre mentek érte: akkor már elfogási parancs volt Halász ellen, aki bujkált, nem akart bevonulni a börtönbe egy jogerős ítélet után. Van, aki úgy emlékszik, akkor épp polgármester volt, az ítéletek, évszámok azt mutatják, akkor éppen nem, de mindegy is: hiszen pont ez a beszédes.

Az embereknek teljesen összefolyik, mikor volt börtönben, mikor bujkált a bevonulás elől, és mikor volt polgármester.

Mert nagyjából így, ezek váltogatták egymást az elmúlt 20 évben. De nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy negatív kép lenne róla, a Halászt egyszer bevivő rendőr úgy mesélte a koncertes esetet, hogy

Amikor annak idején megfogtuk a művelődési házban, a koncert alatt én mentem be érte, majdnem durva balhé volt belőle, hogy el merem vinni a Pistát.

A rendőr szerint mindenki szerette, közvetlen, társasági ember volt, aki polgármesterként rendszeresen szervezett koncertes, főzős-ivós bulikat. És közben a '90-es évektől minden politikai párttal jó viszonyt ápolt, mindenkivel jóban akart lenni. Sőt, egy hete ezt ismét hangsúlyozta a a HVG-nek nyilatkozva: "Jók a politikai kapcsolataim" - mondta.

A politikai kapcsolatokban eddig a Torgyán-féle kisgazdapárttal jutott a legtöbbre: a Független Kisgazdapárt 2002-es térségi országgyűlési képviselő-jelöltje volt, 3,64 százalékot sikerült szereznie. Azt nem tudjuk, miért állt politikusnak és hogy az FKGP miért éppen őt indította listáján, rossz nyelvek szerint csak mentelmi jogot szeretett volna szerezni. Ha nem vagyunk rosszindulatúak, az akkor is látszik Halász életpályájából, hogy bizony sokszor jött volna jól neki a mentelmi jog.

A német illegális szemét

A második hangosabb ügye, ami miatt letöltendő börtönbüntetést kapott, a híres szemetesügy. 2006 júliusától 2006 végéig több mint 4 ezer tonna német eredetű hulladék érkezett illegálisan Magyarországra. A hulladékot összesen 20 helyszínen helyezték el, többnyire tanyákon, hulladéklerakókban, majorokban. A vád szerint valamennyi, Magyarországon megtalált németországi hulladék behozatala elsődlegesen Halász István és kiskőrösi vádlott társa közreműködésével történt. A másodrendű vádlott egyébként Halász felesége volt, aki 2010-ben tíz hónapot kapott, két évre felfüggesztve.

Az egy külön történet volt, hogyan nem vonult be Halász a börtönbe.

2010 márciusában kellett volna börtönbe vonulnia, de halasztást kért, és kapott is három hónapot, majd ezután július legvége lett az új határidő. Néhány nappal később a megyei lap azt írta, az újabb határidőt sem sikerült betartania Halásznak, nem vonult börtönbe. Telefonon beszéltek a polgármesterrel, aki akkor azt mondta a lapnak, hogy nincs rendben az egészsége.

Délutánra viszont előkerült a felesége, aki azt állította, Halász János végre bevonult a börtönbe, hogy megkezdje büntetése letöltését. Majd cáfolta, hogy bármi egészségügyi baja lenne férjének, de arra nem tudott mit mondani, hogy férjének miért nem sikerült betartania az újabb határidőt sem.

A Krétakör a Feketeország című anyagában így dolgozta fel Halász ügyét:

Nem 2010 volt az első alkalom, amikor Halász Jánost elítélték, majd nem vonult be magától a börtönbe. 2003-ban kapott másfél évet olajkereskedelemmel összefüggő vámbűncselekményért. Persze akkor sem sikerült magától bevonulnia, a rendőrség kénytelen volt elfogatóparancsot kiadni Halász ellen, így végül Kunbaján, 2004 januárjában elfogták, hogy bevigyék.

Ekkor is úgy kezdődött, hogy családi, illetve egészségügyi okokra hivatkozva többször is halasztást kért, de az utolsó határidőt sem tartotta be. Korabeli cikkek tanúsága szerint börtönbevonulása után néhány hónappal kiszabadult Mádl Ferenc elnöki kegyelméből. Aki a kegyelmet előterjesztette, Petrétei József MSZP-s igazságügy-miniszter volt.

A megye egyik leghírhedtebb figurája

A Magyar Narancs több cikket is írt a témában, az egyik legjobb Rajnai Attila riportja volt, amiben a szerző felelevenítette, hogy az 1998-as választások előtt néhány nappal Font Sándor, MDF-es országgyűlési képviselő szervezett kampányzáró nagygyűlést, majd utána egy zártkörű vacsorát. És idézik Kastyják János volt kiskunhalasi rendőrkapitány 1998-as jelentésének részletét, amelyben azt írta "Közbevetőleg jelentem, hogy tavasszal, a választások előtt Kiskőrösön volt egy találkozó, amely kampánygyűlés volt. Ezen részt vett Orbán Viktor. A társaságban a megye vezető olajmaffiózói voltak, többek között Stadler, Kakuszi, Szűcs, Halász István, Kemény Gábor és Sepsi László. Az olajosok támogatásukról biztosították Orbán Viktort."

Kastyjákot egyébként 1999 nyarán fegyelmivel menesztették, de később jogerősen munkaügyi pert nyert.

A lap akkor megkereste a név szerint említetteket, közülük Halász azt mondta, nem is volt ott, az olajozást viszont nem tagadta.

A cikk úgy fogalmaz Halászról és kapcsolatairól:

Halász egyébként a megye egyik leghírhedtebb figurája. Magánrendezvényein az elmúlt tíz év politikai kulcsfigurái is megfordultak már.

Az olajügyeknek óriási irodalma van, annak részleteire itt most nem is térnénk ki, az egykori kunbajai rendőr úgy foglalta össze:

Kunbaja határfalu, abban az időszakban, a '90-es években munkahely nem nagyon volt, az emberek többsége csempészetből élt, ebből kivette a részét Halász is.

De ennél még sokkal szebb, hogy nemrég a Hvg.hu-nak nyilatkozott pár mondatot, ahol persze rákérdeztek az olajügyeire is.

Halász a következőt mondta:

Újra csinálnám ezeket, csak okosabban, több pénzt szereznék vele. Itt mindenki csinálta az olajat, aki nem, azzal volt valami baj.

A lap cikkéből még az is kiderül, hogy Halásznak vannak vállalkozásai, az egyik egy baromfi-feldolgozó, ahová elmondása szerint nem tud helyi munkaerőt toborozni, mert azok nem szeretnek korán kelni, ezért a határon túlról, a vajdasági Bajmokról hoz munkásokat.

Egyébként a sok ügye, ellene hozott ilyen-olyan ítélet mellett az időfaktor is kifejezetten szórakoztató a történetben. Egyrészt az olajügyeit ‘94-ben kezdődött polgármestersége alatt csinálta, majd miután elítélték, leülte börtönbüntetését és lejárt a közügyektől való eltiltása, rögtön elindult polgármesternek. És meg is választották. 2006-os győzelme után alig két hónappal már meg is indult a nyomozás a szemetes ügyében. A Magyar Narancs ebben a cikkében szedte össze az időrendiséget.

Hú, most nagyon nem jó

Mostani megválasztása után néhány nappal jártunk a településen, sok emberrel beszéltünk, de Halász Istvánnal sajnos nem sikerült. Pedig ott volt valahol a település környékén, de nem volt túl nyitott a beszélgetésre: sok a dolog, nem nagyon ér rá, majd holnap, holnapután, amúgy is sokat jár Pestre, majd Pesten - válaszolgatta telefonon.

Többször próbáltuk telefonon elérni azóta, 13-án sikerült is, amikor - állítása szerint - éppen Budapesten volt. Akkor éppen pont ez volt a kifogás, hogy miért nem tud velünk találkozni. De beszélni sem, hiszen idézzük:

Hú, most nagyon nem jó, nagy forgalom van, éppen állok megfele.

A kérdésre, ha épp megáll, mégse lenne 5 perce ránk, csak azt hajtogatta, hogy holnap vagy holnapután. Kérdeztük, mikor hívhatjuk, azt mondta, ezt nem tudja, majd hívjuk valamikor, hogy kiderüljön, hogy mikor hívhatjuk.

A modern Rózsa Sándor

Fotó: Bődey János Halász István

De térjünk a lényegre: hogyan lehet, hogy egy ember börtönből polgármesteri székbe, polgármesteri székből börtönbe vonulva is ott tart, hogy 2017-ben újra polgármesternek válassza egy település? Ráadásul nemcsak úgy, éppen hogy, hanem durván, fölényesen legyőzve a másik jelöltet.

Ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk megérteni, Kunbajára utaztunk, miután most nemrég megválasztották a polgármestert. Anélkül, hogy a választási kampány és helyi szereplők részleteibe belemennénk, a dolog előzménye, ahogy a cikk elején írtuk az, hogy költségvetési csalás miatt emeltek vádat az addigi fideszes polgármester ellen, aki ezután úgy döntött, lemond a polgármesterségről. Így időközi választást kellett kiírni.

A polgármester egyáltalán nem állt szóba a sajtóval akkor, lemondását is egy Facebook-posztban jelentette be, ahol megnevezte feljelentőjét is, aki .... dobpergés ...

Halász István.

A lemondott fideszes polgármester mellett a fideszes alpolgármester is úgy nyilatkozott kamerák előtt, hogy a lemondáshoz vezető feljelentést Halász István tette. A helyiek is mind úgy tudják, Halász volt, és ehhez pedig kellett egy önkormányzati belső ember is, aki az információt az ügyről kivitte.

Állítólag az azóta lemondott polgármester asszony szembesítette is ezt a "segítőt" a tettével egy képviselő-testületi ülésen. Úgy tudjuk, ez az ember maradt az önkormányzatnál, azaz gyakorlatilag Halász bizalmija lett (maradt).

Fideszes országgyűlési képviselő = rossz ómen

Az időközin egyébként két jelöltnek volt esélye. A nagy visszatérőnek, Halász Istvánnak, illetve a korábban a családsegítőben, majd az utóbbi években önkormányzati képviselőként a községházán dolgozó Szabó Erikának.

És a település nagyjából ketté is szakadt: a halászosokra és a szabósokra, utóbbiról persze tudni kell, hogy sok kunbajaiak szemében Szabó a régi városvezetést, a Fideszt jelentette.

Szabó hivatalosan függetlenként indult, de kampányát arra építette, hogy a település jó úton haladt, és ezt kell folytatni. És bár a megkérdezett Halász-támogatók is megjegyezték, hogy Szabó Erika rendes ember, akit kedvelnek, de elég nagy hátrány volt úgy indulnia, hogy gyakorlatilag a fideszes polgármester munkájának folytatását ígérte.

Sokaknál az tette be a kaput, hogy Szabó a fideszes országgyűlési képviselőt, Bányai Gábort hívta meg a kampányrendezvényére, fórumára. A résztvevők szerint el is hangzott a kérdés, hogy ha Szabó független jelölt, akkor a fideszes képviselő miért mellette ül az asztalnál, miért nem a meghívott vendégek között volt, mint meghívott vendég. Szabó, aki vastagítással kiemelte szórólapján, hogy büntetlen előéletű, azt hangsúlyozta, hogy 2010 előtt (amikor Halász volt a polgármester) 200 milliós adósságot halmozott fel a település, 2017-re azonban nem maradt egy forint adósság sem, munkahelyek lettek, és a közfoglalkoztatottak is egy kertgazdaságban dolgozhatnak.

A Pista nem a közösből lopott, nemúgy, mint a Fidesz

A számok egyértelműen mutatják, hogy ez a büntetett előéletes dolog egyáltalán nem működött a településen Halász ellen, meg is kérdeztünk jópár embert, hogy mit gondolnak erről.

(A képen szereplő urat nem kérdeztük semmiről, csak arról, lefotózhatjuk-e az éppen most 30 éves, tökéletesen működő autójával.)

Megkérdeztünk viszont másokat.

Naponta halljuk, a Fidesznél hogy lopnak. Mészárossal százmilliókról, százmilliárdokról beszélnek. Egyik nap 2 milliárdba kerül valami, másnap a duplájába

– mondta egy férfi, és hozzátette:

ehhez képest van egy pitiáner ügy, hogy kétszer is börtönben ült valamikor, és ezt hangoztatták itt a választás előtt a fideszesek.

A Halászt támogatók szerint ráadásul Halász ügyei mind magánügyek, nem érinti az önkormányzat pénzét. Halász tehát nem az önkormányzattól lopott, mondták többen, amit pedig azon kívül csinált, az csak zsiványos ügyeskedés. A megismételt kérdésre, hogy nem veszi-e ki rosszul magát, ha olyan valaki lesz polgármester, aki többször is elítéltek, mert törvénytelenséget csinált, csak azt mondta egy férfi a bolt előtt,

kurvára nem érdekel itt senkit. Senkit nem érdekel. Még majdnem azt lehet mondani, hogy szinte ez még javít is a helyzeten.

Egy másik pedig egyenesen arról beszélt, hogy

kell egy valamilyen szintű zsiványság is ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen.

Míg egy másik egyenesen

a modern Rózsa Sándornak

nevezte Halászt, hozzátéve, hogy a településen akkor volt fejlődés mindig, amikor ő volt a polgármester. Rákérdezve, hogy emlékeznek-e olyanra, hogy adósságot halmozott fel a település, azt válaszolták, nem.

De itt nem állnak meg a Halász mellett érvelők:

nem ő volt sosem a bűnös, ő volt a legkisebb ember az egészben

– mondta egy idősebb férfi az egyik kocsma előtt, ahol egész társaság verődött össze munkaidő után. Kivétel nélkül mind Halászt támogatták. Egy fiatal anyuka, aki közmunkásként dolgozik a településen azt mondta, egyenes, közvetlen embernek ismerték meg, aki simán kiáll félmeztelenül füvet nyírni, és bárkinek bármilyen problémája van, nyugodtan megkeresheti, segít neki, ha tud.

Közmunkásokkal nyerni

Halász pedig amellett, hogy köztéri kondiparktól kezdve helyieknek ingyenes strand kialakítását is ígérte, amivel igazán nyert, az a közmunkások meggyőzése volt. Helyiek elmondása szerint ugyanis rengeteg, pár éve száznál is több közmunkás volt a településen, akiknek a nagy része kifejezetten elégedetlen volt a település vezetésével, illetve az akkori polgármester által a közmunkások irányítására kijelölt vezetőkkel. Sok történet kering a községben: megalázó bánásmódról, illetve csókosok valódi munka nélküli kifizetéséről.

Csak pöffeszkedtek, úgy beszéltek az emberekkel, mint a kutyákkal és csodálkoznak, hogy nincs közmunkás a faluban, mert inkább elmentek messzire dolgozni

- mondta egyikük. Halász és az őt támogatók pedig erre feküdtek rá. A közmunkásoknak magasabb bért, hozzáértő vezetőket, tisztességes bánásmódot ígértek, sőt, termelési prémiumot, amennyiben a kertészet úgy működik.

És ilyen kis településen nagyon látványos, ha meggyőznek 50 vagy száz közmunkást, és azok hozzátartozóit, családtagjait, barátait, hiszen elég megnézni, hogy a két esélyes jelölt hány szavazatot kapott:

Halász István: 525

Szabó Erika: 351

Mivel Halász már letette az esküt, berendezkedett a hivatalába, megkérdeztünk néhány embert a képviselő-testületből, mik voltak az első intézkedések. Elmondták, kirúgás például ugyan nem volt - ettől tartottak előtte többen -, viszont két ember magától állt fel, nem szerettek volna Halász alatt dolgozni.

A közmunkásoknak tett ígéretekből pedig a következők valósultak meg: minden nap kaptak egy egyórás ebédszünetet, pénteken csak délig kell dolgozniuk, illetve minden hónapban lesz egy úgynevezett "csapatépítő", kis bulika, evés-ivás.

És még valami: Halászék kampányának fontos eleme volt, hogy felhasználták a háziorvos és a fideszes településvezetés közti konfliktust, és azzal ijesztettek be mindenkit, hogy fogorvoshoz már így is másik településre kell járni, de ha így folytatódik minden, akkor a háziorvosuk is el fog menni Kunjabáról.

És ez a kettő együtt már sok volt, mert ha valamivel tényleg rá lehet ilyeszteni egy határmenti kistelepülésen az emberekre egy olyan országban, ahol most is több száz betöltetlen háziorvosi praxis van, az a háziorvos hiánya. Hiába mondták a másik jelöltet támogatók, hogy a háziorvos 7 éve mondja folyamatosan hogy elmegy, és úgysem fogja megtenni, azért az emberek nagy része úgy érezhette: nem érdemes kockáztatni.

Hacsak

És a végszót épp a Halászt többször elfogó egykori rendőr adta meg beszélgetésünk végén, amikor arról beszéltünk, folyamatosan, nagyarányú győzelmet szerez a polgármester-választáson Halász:

meg is fog maradni, hacsak be nem csukják megint.

Borítókép: Bődey János / Index.