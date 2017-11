Vonát is megkeresték Orbán állítólagos svájci bankszámlájával

Nagy tétben merne fogadni Vona Gábor arra, hogy Orbán Viktornak volt svájci bankszámlája, és - az ügyben semmi konkrétumot nem villantó - Gyurcsány Ferenc mellett őt is megkeresték már olyanok, akik kompromittáló iratokat kínáltak neki a miniszterelnökről, de végül "elhalt az ügy".

A Jobbik elnöke mindezt a Spinoza Házban (!) tartott beszélgetésen árulta el, mely során a Klub Rádió riportere, Rangos Katalin segítségével próbálta meggyőzni hallgatóságát arról, hogy még a belvárosi baloldaliaknak is érdemes lehet pártjára szavazni. És hogy még teljesebb legyen a kép: az eseményről a Magyar Nemzet pénteki száma számolt be, melynek a héten az a Schlecht Csaba lett a főszerkesztője, aki nyíltan vállalja a Jobbik iránti szimpátiáját.

Vona egyébként azt is elárulta, hogy "hetente kétszer" vannak olyan találkozói, melyeken baloldali és liberális hallgatóság előtt beszél.

Vona a néppártosodás folyamatát saját értékesítői múltjából vett példával illusztrálta: szerinte az értékesítései folyamat első szakasza zajlik, amikor az eladó igyekszik megteremteni a bizalmi viszont a vásárlóival. De közben - nyilván őszinteségét illusztrálandó - azt is elmondta, "bizonyos értelemben" ő is úgy érzi, hogy Orbán Viktor tőle is jobbra áll, nagyjából ott, ahol ő állt 2010-ben.