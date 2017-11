106 mérés lett a polgári engedetlenség vége

Gulyás Márton október 23-ára a Parlamentnél ellenzéki nagygyűlést hirdetett az összes balos ellenzéki párt részvételével. Az ellenzék jelenlegi állapotát jól jelzi, hogy az előző mondatból csak annyi teljesült, hogy Gulyás Márton.

Szóval az október 23-án az eső miatt lefújt tüntetésből az lett, hogy nekirugaszkodtak még egyszer, és most szombaton, november 18-án tartottak egy rendezvényt, amely olyan távol állt a nagygyűlés fogalmától, mint a baloldal a gyors választási megegyezés kivitelezésétől.

A rendezvényt nem is szabadtéren tartották, hanem a Király utcai Gödör klub jó indulattal kétszáz fősnek nevezhető termében. De nem is nagyon kellett nagyobb tér, túlzás lenne azt állítani, hogy tömegek rekedtek volna ajtón kívül (senki).

És hát a teljes balos összefogást sem sikerült végül összeterelni. Az LMP és a Momentum előre jelezte, hogy köszönik, de nem kérnek ebből a délutánból, eljöttek viszont a 2014-es összefogás pártjai, akik ki tudja éppen hol tartanak az összefogás-tárgyalásokban. Legutóbb pénteken Molnár Gyula jelentette be, hogy nincs mit bejelentenie. És az előzetes forgatókönyv szerint itt is bejelentett volna, de végül nem jött el. Gyurcsány Ferenc viszont eljött, és bejelentette, hogy már nagyon közel a bejelentés az együttműködésről, ami létre fog jönni az MSZP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd között.

106 mérés kell

Az október 23-ai tüntetés eredeti célja az lett volna, hogy Gulyás Mártonék a Közös Ország Mozgalommal polgári engedetlenséget hirdetnek, mivel a Fidesz nem hajlandó változtatni a választási rendszeren. A közös ellenzéki koncepció csak lassan készült el, de végül a Fidesz valóban lesöpörte az asztalról, tárgysorozatba se vette.

Így aztán minden adottá vált egy kiadós polgári engedetlenségre, ám Gulyás Márton nagy meglepetésre nem ezt jelentette be. Ehelyett inkább beletörődnek a jelenlegi választási rendszer szabályaiba, és megpróbálnak alkalmazkodni hozzá.

Ez azt jelenti, hogy az ellenzék akkor tud minél több körzetet megnyerni, ha nem aprózza szét az erejét, és egyetlen, erős jelöltet indít mind a 106 választókerületben. Ám a vita épp arról zajlik a pártok között, kik legyenek ezek a jelöltek. Gulyás bejelentette most, hogy ha elég pénzt sikerül összegyűjteni, minden körzetben megmérik az összes jelöltet, és akkor kiderül a választóknak is, pártoknak is, ki a legesélyesebb ellenzéki. Nincs más teendő, mint majd minden ellenzékinek rá szavazni.

Technikailag ez úgy nézne ki, hogy három nagy közvélemény-kutató cég, a Medián, a Závecz Research és a Tárki méri majd meg az egyes jelölteket. Ám ez nem olcsó mulatság, egy 1000 fős kutatás nagyjából 2 millió forint, vagyis több százmilliós tételről beszélünk. Gulyás meghirdette ugyanakkor a számlaszámot, amelyre akár 500 forintos utalásokat is vár.

Nincs más esélyünk, mi állampolgárok megkeressük a 106 jelöltet

- mondta Gulyás, arról azonban nem ejtett szót, hogy a Jobbik jelöltje benne lesz-e a mintában, vagy hogy jelentkezhet-e a jelöltek közé boldog-boldogtalan, vagy mi alapján döntik el, kit mérnek.

Gyurcsány, Fodor és civilek együtt

Ezekről nem tudhattunk meg most többet, pedig nem volt egy gyors lefolyású rendezvény. Gulyás Márton egy színpadra terelt most jó sok embert, aki az elmúlt években vérmérséklete szerint jelezte rosszallását az Orbán-rendszert illetően. 18 felszólaló kapott szót.

De lehet, hogy többen is beszéltek, egy idő után követhetetlenné vált. Ráadásul a bejáratnál kitört egy balhéka. Két vagy három ember kezdett el kiabálni, hogy ha nem engedik őket felszólalni, akkor nem is igazi demokraták gyűléseznek is. Egy demokrata azt kiabálta, hogy "ezek az anarchisták mindig idejönnek kidobatni magukat". És most sem történt másképp, kidobták őket, így igazolva látták tételüket, hogy tényleg nem engedik őket felszólalni.

De vissza a színpadhoz. A civil felszólalók mellett szót kapott néhány politikus is, ami azért számít fejleménynek, mert, emlékezzünk csak vissza, évekig arról ment a vita, hogy a civilek semmilyen politikust vagy pártzászlót még a rendezvényeiken sem tűrtek meg. Ehhez képest most felszólalt Gyurcsány Ferenc.

Néhány erősebb mondat: