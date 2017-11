Ebben a ciklusban nem foglalkozik a kormány a nők elleni erőszakkal kapcsolatos törvénnyel

A kormány 2014. márciusában írta alá az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló úgynevezett Isztambuli Egyezményt (a magyar nyelvű szöveg itt olvasható). Ahhoz , hogy a dokumentum jogerőre emelkedhessen, a parlamentnek is ratifikálnia kell, erre viszont az eltelt három és fél évben még nem került sor, írja a Zoom.hu.

A lapnak Völner Pál igazságügyi államtitkár azt mondta, hogy ebben a parlamenti ciklusban már nem ratifikálja a magyar Országgyűlés az Isztambuli Egyezményt, de ez nem is olyan nagy probléma az államtitkár szerint. „Van még időnk” – fogalmazott a Zoom.hu kérdésére, és azzal érvelt, hogy szerinte a magyar jog jelenleg is teljes körűen biztosítja a nők jogait és az erőszak elleni fellépést.

Ahogy azt a Zoom.hu cikke is írja, ellenzéki képviselők rendszeresen felvetik, hogy ideje lenne már ratifikálni az egyezményt, ugyanis az nemcsak a zaklatók, erőszaktevők elleni szankciókat tartalmazza, hanem a megelőzésre is hangsúlyt fektet. "Leírja például, mire érdemes odafigyelnie egy tanárnak, egy óvónőnek vagy egy szociális dolgozónak, ha gyanús jeleket lát, és azt is lefekteti, ilyenkor kinek kell szólni" - fogalmaz a lap.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának hiánya azért merült fel most újra, mert Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy

amíg Fidesz-többségű parlament van, addig az Isztambuli Egyezmény nem fog átmenni.

Aztán az LMP-s Széll Bernadett rákérdezett, hogy ez pontosan mit jelent, és Völner Pál igazságügyi államtitkár azt válaszolta az LMP írásbeli kérdésére, hogy a ratifikáció előkészítése folyamatban van. A Zoom cikke szerint ebben a ciklusban marad az előkészítési fázis.