Szél Bernadették kiírták Németh Szilárd mögé, hogy hazudik

Sajátos módját választották a parlamentben az LMP-sek, hogy kifejezzék a véleményüket a Fidesz álláspontjáról. Németh Szilárd Fidesz-alelnök felszólalása alatt ugyanis Szél Bernadett és Hadházy Ákos társelnökök egyszerűen odaálltak a képviselő mögé egy papírral, amelyre azt írták:

Hazudik!!!

Németh Szilárd napirend előtt azért kért szót, hogy reagáljon Soros György hétfőn reggel publikált válaszára. Soros pontról pontra cáfolta a kormány nemzeti konzultációs kérdőívének tartalmát, több ponthoz is azt írta: "Soros György soha nem tett ilyen kijelentést. Ez hazugság.". Majd a Financial Times-nak adott interjúban azt is mondta, hogy Orbán megváltozott, "egy rendszerellenes lázadóból egy maffiaállam vezetője lett".

Németh Szilárd azzal kezdte a felszólalását, hogy "Soros is kitöltötte a nemzeti konzultációt". Németh Szilárd szerint bár "kapásból letagadta, hogy lenne ilyen elképzelése" a migrációról, szerinte a honlapján "Soros elővette a régi kazettát, és lejátszotta". Vagyis igenis létezik a Soros-terv. Halkan azt is megjegyezte, hogy szerinte az LMP előtte felszólaló, a teremben folyton bekiabáló frakcióvezetője, Szél Bernadett egyet is ért ezzel.

Szél azonban nemcsak hangoskodott, hanem el is hagyta a helyét, és a felszólalás alatt egyszer csak megjelent Németh Szilárd mögött Hadházy Ákossal. A két LMP-s társelnök ekkor mutatott fel egy A4-es papírt, amelyre ott firkálták rá, hogy "Hazudik!!!". Ez arra utal, hogy nem valami előre egyeztett akció volt, az írás alig volt olvasható a papírokon.

Jakab István, a parlament fideszes alelnöke levezető elnökként figyelmeztette az LMP-seket, hogy a házszabályt megsértették, hiszen nem kértek engedélyt szemléltetésre. És mivel a figyelmezetésére nem fejezték be az akciót, a házelnöknél "a szemléltetés szabályainak megsértése miatt a bírásgolást kezdeményezni fogom".

A parlamenti szabályok szerint Szélék nem kaptak szót, felszólalhatott viszont a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda), aki annyit mondott az akcióra: "sajnálom, hogy Ron Werber tanácsaiból ennyire futja. Ez méltatlan egy magát miniszterelnök-jelöltnek tekintő képviselőhöz."

Szél a fideszes agymosás ellen tiltakozik

Szél Bernadett azt mondta az akció után az Indexnek, hogy nem volt előre tervezett. Azért mentek oda Németh Szilárd mögé a papírral, mert

nem voltunk hajlandók ezt szótlanul nézni az ülésteremben, ahogy a választók agymosásán dolgozik a Fidesz.

A bekiabálásinkat kiszűri a rendszer, ezért kerestünk alternatív megoldást arra, hogy felhívjuk a választók figyelmét arra, hogy aki a fideszes politikusokat hallgatja, agymosás áldozatává válik."

Szél arra is utalt, hogy Jakab István alelnök nem volt hajlandó felolvasni a napirend előtti felszólalása címét. "Hagyjuk a számokat Zolikám, én máshogy látom a világot" - ezt a címet adta Szél az oktatási tárgyú felszólalásának. Ez Orbán Viktor állítólagos megszólalására utal, amelyet egyszer Pokorni Zoltán érveire válaszolt egy zárt körű frakcióülésen. Jakab alelnök nem olvasta fel a "Zolikámat", azt "miniszter úrra" változtatta (azt gondolta, Balog Zoltán miniszterről lehet szó), amire Szél most azt mondta, "durva lépésnek" tartja, hogy "önhatalmúlag megváltoztatták a napirend előttim címét, ez is elfogadhatatlan, rendkívüli házbizottságot is összehívatunk mára".