FKF: jogellenesen alkalmazták a kirúgott szakszervezetiseket

Csontos István az MTI szerint jelezte: sem a társaság alapító okiratában, sem szervezeti és működési szabályzatában nem szerepel feladataik között "érdekképviseleti tevékenység ellátása", így eleve jogellenes volt, hogy a négy ember főállásban tevékenykedett e területen.

Hangsúlyozta: a vállalatnál a szakszervezet nem szűnt meg, a négy korábbi alkalmazott pedig továbbra is folytathatja érdekképviseleti tevékenységét. A 2012-ben érvénybe lépett munka törvénykönyve szigorú kereteket szab a szakszervezet működésének és a munkaviszonnyal kapcsolatos kereteknek - tette hozzá.

Jogi szakvéleményükből idézve megjegyezte: a négy ember nem végzett ténylegesen munkát a társaság számára, az pedig "eléggé ellentétes" a jogszabállyal, hogy a vállalat által fizetett alkalmazott a munkáltatóval szemben hivatott képviselni a dolgozókat a tulajdonos vagy valamely hatóság előtt.

Csontos István hozzátette: álláspontjuk szerint semmis a négy munkaszerződés, a munkáltatónak pedig ilyen esetben kötelessége haladéktalanul és azonnali hatállyal megszüntetni azt.

Felvetette azt is: ha ők ilyen módon évi harmincmillió forinttal támogatják a szakszervezet működését, akkor az "innentől kezdve már nem tud független lenni", hiszen "mi akadályozza meg azt, hogy ezért a munkáltatónak esetleg kérései is legyenek".

Mint mondta, az is aggályokat vethet fel, hogy az összeget a szakszervezet közbeszerzés nélkül használhatta fel, olyan feladatokra is, amit maga a vállalat is elláthat, majd hosszan sorolta a médiában az ügy kapcsán megjelent téves megállapításokat.

Azokkal a sajtóközlésekkel kapcsolatban, hogy a bértárgyalások közben szüntették meg a négy ember szerződését, Csontos István úgy nyilatkozott: jelenleg nem zajlanak ilyen egyeztetések a cégnél; a szakszervezet ugyan jelezte tárgyalási szándékát, de nem konkretizálta igényét, így az érdemi tárgyalások nem kezdődhettek meg.

Kérdésre válaszolva a vezérigazgató arról beszélt: másodfokon a bíróság elutasította a sztrájkkérelmet, de számolnak újabb ilyen kezdeményezéssel. Tudomásul kell venni, hogy "egy közszolgáltatónál nem lehet csak simán sztrájkolni" - fogalmazott.

Mint mondta, rendszerüket a naponta átlagosan 2520 tonna szemétre optimalizálták, így "ha egy napig nem visszük el a szemetet, másnap nem fogjuk tudni utolérni magunkat".

Frissítés:

A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000) este az MTI-hez eljuttatott közleményében visszautasította Csontos István azon kijelentését, miszerint jelenleg nincsenek bértárgyalások az FKF-nél.

A HVDSZ 2000 közleményében reagálva azt is írta: a munkáltató 2011-ben is tudhatta, hogy milyen munkaszerződést kötött a szakszervezeti tisztségviselőkkel, és ha érvénytelen volt ez a szerződés, vagy azzá vált, jeleznie kellett volna, hogy közösen hárítsák el az érvénytelenség okait. Erre azonban nem került sor - tették hozzá.

A szakszervezet kiemelte továbbá, hogy "tovább küzdenek a munkavállalók keresetének növeléséért, és alapvetően a munkáltatóval való megegyezésre törekszik", ugyanakkor megjegyezték: "az elégséges szolgáltatások ügyében kapott bírósági végzések egyértelműsítették, hogy a sztrájk pontos időpontját meg kell jelölnie a szakszervezetnek".