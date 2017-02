Nem lesz sípálya a Csillaghegyi strandon

Nemhogy fát, egy bokrot se kell kivágni a Csillaghegyi strandon, mondta lapunknak Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) igazgatója. A cég ugyanis elvetette azt az ötletet, hogy sípályát építtet a strand elhagyatott sarkában. Ennek az oka nagyon egyszerű: nem jelentkezett senki a megpályáztatott feladatra.

Ide tervezték a sípályát

Mint arról beszámoltunk, nagy port kavart, – főleg a várható fakivágások miatt –, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő BGYH közbeszerzést írt ki a Csillaghegyi Strandfürdő területén létrehozandó sípálya, valamint futballpálya építésére és üzemeltetésére, hasznosítására. A koncesszió teljes becsült értéke 685,9 millió forint volt.

Bár a sípálya a pályázat eredménytelensége miatt ugrott, a BGYH a jelenleg elhanyagolt focipálya felélesztéséről nem mondott le. Szőke közölte, hogy az MLSZ-szel tárgyalnak arról, hogy a labdarúgó szövetség finanszírozásában felújítsák a pályát (műfüvet és világítást kapna, valamint egy klubépületet), és megpályáztassák az üzemeltetését a klubok között. Az értékes területet így feléleszthetnék. A focipálya le lesz kerítve a strandtól.

Az új Csillaghegyi fürdő látványterve

A strandon is nagy változások lesznek. Januárban tették le az alapkövét egy hétszintes fürdőépületnek, amiben szaunavilág, wellness részleg, gyermekparadicsom, étterem is lesz. Összesen hétezer négyzetméternyi fürdőterületet építenek be tizenegy medencével. A strand három szabadtéri medencéje is megmarad.

Ördöngös élménymedence

A szaunavilágban a budapest.hu-n található marketingszöveg szerint helyet kap majd aromaszauna, ördögszauna, gőzkamra, nagyméretű panorámás finn szauna, hideg- és melegvizes merülő medencével. Mint megtudtuk, az ördögszauna marketingkifejezés a szokásosnál forróbb szaunát takarja. Csak remélni lehet, hogy a forró nem azt az extrém hőmérsékletet jelenti, amit a szövegben így írnak le:

A panorámás külső teraszon 36oC-os élménymedencét terveznek építeni.

Mert ha igen, akkor ott emberleves fog főni.