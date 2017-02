Most megmondhatja a véleményét a 3-as metró miatti lezárásokról

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a BKK a hármas metró idén nyáron induló felújításához kapcsolódó, a Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér közötti szakasz lezárásának idejére tervezett, forgalmi rendre vonatkozó javaslatait - olvasható a BKK sajtóközleményében. Ezeket az utasok térségekre lebontva ismerhetik meg egy interaktív, térképes felületen, ahol március 7-ig véleményezhetik őket.

A lezárásokra és a metrópótlásra három fő ütemben kerül majd sor, ezek a következők:

Az első ütem két részből áll majd. Elsőként a metróvonal déli, Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti szakaszát zárják le, a második szakaszban pedig az északi és déli szakasz együttes lezárására kerül sor. Ekkor a metró csak a Nagyvárad tér és a Lehel tér között közlekedik majd.

A második fő ütemben a két külső szakasz elkészültével a belső részen lehet majd lezárásra számítani. Ekkor a Lehel tér és a Nagyvárad tér között nem jár majd a metró, a többi szakaszon azonban már igen.

A harmadik fő ütemben pedig már csak az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között lesz metrópótlás.

Ahogy az az iménti felsorolásból is látszik, a déli szakasz lezárásakor a metró csak a Nagyvárad tér és a Lehel tér között közlekedik majd. A közlemény szerint a BKK megvizsgálta, hogyan rendeződik át a forgalom a szakasz felújítása alatt, ennek alapján dolgozta ki a lakótérségekre bontott részletes mobilitási tervét.

A térségenként bemutatott tervek jellemzője, hogy nem csak a metrópótló buszokat tüntetik fel az egyes helyeken, hanem más, alternatív eljutási lehetőségeket is. A Mártírok útja térségre rákattintva például egy összefoglaló ismertetőn kívül térképen és egy külön dobozban is megjelennek az ott élők lehetőségei. Emellett az is látható, hogy mely autóbuszvonalak lesznek kibővítve a felújítás idejére és a korábban említett véleményező opció is itt érhető el.

A közleményben az is szerepel, hogy a felújítás ideje alatt bizonyos időszakokban esténként és hétvégente a hármas metró teljes szakaszán pótlóbuszokkal lehet majd közlekedni. Az is szerepel benne, hogy hiába a mobilitási terv, a menetidő megnövekedhet és több átszállásra is szükség lehet majd, amiért az érintettek türelmét kérik.