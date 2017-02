Fel tudjuk venni az egész világgal a versenyt egy területen: ez a sport, mondta a MOB elnöke. Akár nyerhetünk is. Sajnálja, hogy ez az álom szertefoszlani látszik. De hisz még benne, hogy ez az ország egyszer még olimpiát rendez, tette hozzá. Sportolóként most is az olimpia megrendezése mellett áll. Nem is tehet másként, mert az olyan lenne, mintha az orvos azt mondaná, hogy nem gyógyít vagy a tanár nem oktat, szögezte le Borkai.