A fővárosi közgyűlés 2010 előtti határozatából idézett, amiben elfogadták, hogy a 2020-as olimpiai játékra pályázzanak. Kiemelte, hogy ezt aláírta Demszky mellett egy sor ellenzéki képviselő is (Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet stb.), akik most is itt ülnek a városházán, de egy szóval senki nem említette a népszavazást. Senki, egyetlen képviselő nem mondta, hogy népszavazást kellene kiírni akkor.

A főpolgármester ezután elkezdett Horváth Csabáról beszélni, aki Tarlós szerint azonnal kivonja magát a felelősség alól, ahogy felmerül, hogy gond van vagy volt azzal, amihez köze volt. Úgy tesz, mintha nem is lett volna Demszky helyettese, mondta Tarlósa, aki szerint a 4-es metró is Demszky agyszüleménye volt. Semmilyen szerződést nem vittek közgyűlés elé, majd másnap kiderül, semmiről nem tud, mondta Tarlós.

Megint az derült ki, sem Demszky, sem Horváth nem felelős semmiért

– mondta Tarlós, aki szerint ez azt jelenti, hogy az akkori ellenzék felelőssége minden. Ezzel az erővel a 2010 után történtekért pedig Horváth Csabáék a felelősek.