Továbbra is lóg a levegőben az olimpia

Meghallgatta a MOB-elnököt és az olimpia kormánybiztosát a fővárosi közgyűlés a 2024-es olimpiai pályázat ügyében, de nem hozott végleges döntést. Az olimpia ügye továbbra is lóg a levegőben, a testület ugyanis leszavazta azt az ellenzéki javaslatot, hogy mielőbb írjanak ki népszavazást, de nem döntött az olimpiai pályázat visszavonásáról sem (de még állást sem foglalt emellett).

Az ülésen parázs, személyeskedésektől sem mentes, mondhatni feszült vita alakult ki, főleg a fideszes és a szocialista képviselők között.

Tarlós István főpolgármester főleg azért ütötte az MSZP-t, mert 2006-2009 között Demszky Gáborral egyetemben támogatták az olimpia ügyét, most pedig ellene fordultak. Hoffmann Tamás fideszes képviselő szerint civil köntösbe bújva. Kocsis Máté szerint: sunyi módon elárulva, amit képviseltek, hazudva.

Az MSZP sem maradt rest a szaftos válasszal: a zavaros tekintetű kormánypárti képviselők összefosták a bokájukat néhány tiszta tekintetű fiataltól. (Trippon Norbert a Fideszről és a Momentumtól.) Horváth Csaba is korrupciózott egy jóízűt: mint mondta, az elvi szándékot támogatták, most is támogatják, de annyi a mutyi és korrupció, hogy senki nem garantálhatja, hogy ez az olimpia nem lesz a korrupció példája.

Amíg nincs tisztességes oktatás, és nincs tisztességes egészségügy, addig egy luxussportesemény nem fog osztatlan támogatást élvezni, ezt Csárdi Antal, LMP-s képviselő tette hozzá a vitához.

Borkai Zsolt MOB-elnök keserűen azt emlegette, hogy szertefoszlott egy álom, de nem adja fel. Fürjes Balázs kormánybiztos pedig a korábban létező politikai egységet siratta.

Az elfogadott határozat végül az lett, hogy 1. az olimpiai egység felbomlott, 2. minderről az áruló ellenzék tehet, 3. folytatják a tárgyalásokat. Mindezt annak ellenére fogadta el a fideszes többségű testület, hogy Tarlós kijelentette: