Ezeket bukhatja Budapest az olimpia lefújása miatt

Miután Orbán Viktorék visszavonták a pályázatot, biztossá vált, hogy nem lesz olimpia 2024-ben Budapesten. Ez azt is jelenti, hogy teljesen átrendezik a fejlesztésre költendő pénzeket, Lázár János már be is lengette, hogy inkább vidékre költ a kormány. Most úgy néz ki, Budapest bukja a reptéri út felújítását, de velodrom, az lesz.