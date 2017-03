Ötmilliárdos új piaccsarnok Békásmegyeren

A legnagyobb beruházás a békásmegyeri piac fejlesztése lesz. Egy csarnok épül mélygarázzsal, 4,8 milliárd forint állami támogatással. A kivitelezői pályázatokat hamarosan kiírják, a jelenlegi piac az építés két éve alatt ideiglenes helyen, egy közeli parkolóban lesz.

Az új piac látványterve (forrás: óbudai önkormányzat)

380 millió forint támogatást kapott a Mészkő park fejlesztése. A projekt civil javaslatra, közösségi tervezéssel indult. Az lesz benne, amit a helyiek mit akartak: amfiteátrum, pihenőkert, játszótér, kutyajátszótér. A kivitelezői pályázatot itt is hamarosan kiírják.

Elindult a Flórián tér közösségi tervezése is, 2000 helyi lakos véleménye futott be arról, mit szeretnének látni. Ezt kiegészítette egy örökségvédelmi felmérés. A kettőből áll össze majd a terv, de a forrás nagy része még hiányzik.

Lakossági kezdeményezések alapján halad a forgalomcsillapított zónák kiépítése. A nyolc tervezett helyszínből idén Csillaghegy kerül sorra. Négy közterület-felújításba is belevág a kerület (Holdudvar park, Derű utcai park, Lékai bíboros tér, Krúdy sétány).

Bús Balázs az egyik legfontosabb projektnek a tüdőgondozó röntgengép vásárlását, és a Csobánka téri rendelőfelújítást nevezte. Közösségi tervezés két iskolaudvart építenek át idén 40 millióból (futópályát, rekortánt kap két iskolaudvar).

A korábban elkészült fakataszter szerint 38877 db fa és 44550 db fahely van Óbuda-Békásmegyer közterületein, vagyis 5673 db fahelyen nincsen élő fa, amelyet a kiszáradt fák, kivágást követően helyben maradt tuskók és burkolatban található favermek jeleznek. Kiszáradt fából 945 db, tuskóból 1833 db, üres fahelyből pedig 2895 db van.

Első lépésben az életveszélyes egyedek kivágását és azok pótlását végzik (az első negyedévben), aztán további 200 darab, illetve a Mészkő utcai parkban plusz 65 új fát ültetnek, azaz 2017-ben összesen 325 új fa lesz Óbuda közterületein.

Két nagy területre tervez nagy, fás parkot az önkormányzat: a Testvérhegyi dűlőn és a Mocsáros dűlői bányaterületen.

Persze favágás is lesz. A csillaghegyi strandon 246 fa dől ki az uszodaépítés miatt (erről az Átlátszó.hu számolt be nemrég). Bús Balázs szerint ugyan kell fákat kivágni, de 500 fát ültetnek fapótlásként. A megújuló terület részben iparterület, ahol "eddig dzsuva meg dzsindzsa volt". Régebben azért volt hisztéria, hogy ne zárják be a strandot, aztán ha meg fejlesztés van, akkor nem örülnek, tette hozzá.

Az olimpia lemondása két tervezett sportlétesítményt érinthet Óbudán. A polgármester szerint a Velodrom megmaradhat, a mountainbike-pálya viszont valószínűleg elvérzik az olimpia elmaradásával.