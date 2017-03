Az ORFK kimondta a tutit a közteres bírságokról

Tarlós István a napokban nekiesett a kerületi közterület-felügyelők bírságolási gyakorlatának, és problémásnak nevezte, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján büntetnek. Szerinte ezzel következetesen és visszatérő módon követnek el szabálytalanságot. A közterület-felügyelő akkor büntethetne szabályosan, ha nem egy szobában ülve csak a kamera felvételére támaszkodva szabna ki büntetést, hanem a helyszínen intézkedne.

A bejelentést az autósok részről ováció, a kerületek részéről megütközés követte:

Aki azt állítja, hogy jogtalanul büntetünk meg autósokat a kötelező haladási irány megszegése miatt, az jogilag ezt még semmivel sem támasztotta alá. Én azt tudom, hogy miért jogszerű az eljárás.

– válaszolta a Vezess.hu kérdésére Böjti Zoltán, az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatója.

Az óbudai önkormányzat honlapjára kitett közlemény szerint szabályszegés esetén a közterület-felügyelet is szabhat ki bírságot. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy a közterület-felügyelőnek nem kell a helyszínen lennie a szabályszegés elkövetésekor. Akár az elkövető, akár a felügyelő (vagy mindkettő) távollétében is kiszabható a bírság és azt minden esetben az üzembentartónak kell megküldeni.

A szabályszegésről a felvételek a gépjárműről a vonatkozó jogszabályban (az 18/2008. (IV. 30.) GKM rendeletben) foglaltaknak megfelelő ellenőrző berendezéssel készülnek. Az ellenőrző berendezéssel (ami nem azonos a térfigyelő kamerával) készített felvételek adatainak zárt folyamata és azok megmásíthatatlanságának biztosítása megfelel a hatályos jogszabályoknak, állítja a kerület.

Erre kontrázott rá az ORFK válasza, ami szerdán jutott el lapunkhoz. Eszerint figyelemmel arra, hogy a közterület-felügyelet által használt kamerák nem felelnek meg a külön jogszabály által támasztott követelményeknek, a felvett jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján történő bírságszabás kizárt.

A felvétel alapján a közteresek megtehetik a feljelentést, a rendőrségnek kötelessége is lefolytatni a nyomozást, és amennyiben a járművezető személye ismertté válik (magyarán bevallja a tettét), akkor meg lehet bírságolni.

Ha nem, akkor az üzembentartóval szemben nem lehet szankciót alkalmazni.

A rendőrségi kamerarendszerrel persze már a helyzet. Az autópályákon és főutakon felszerelt VÉDA rendszer kamerái megfelelnek a közúti közlekedésről szóló törvénynek, szemben a közteresek kameráival. A rendőrség ezek alapján jogosult az objektív felelősség elve alapján a jármű üzembentartóját megbírságolni.

Tarlós szerint a közterület-felügyeletet nem arra találták ki, hogy az autósokat üldözve szabályos "pénzbehajtásnak látszó akciókat bonyolítsanak le". Régóta rossz szemmel nézi azt is, hogy az óvodáknál és az iskoláknál reggel és délután megjelenek kerületi közterület-felügyelők és kényszerhelyzetben lévő szülőket büntetnek.

Ugyanakkor számos olyan hely van, ahol a főváros saját magát rúgja fenékbe, ha azt szorgalmazza, hogy az autósok tegyenek magasról a közteresek kameráira. A Szépvölgyi út-Bécsi út kereszteződésében például azért szerelték fel a kamerákat, hogy az autósoknak elvegyék a kedvét a jobbra kanyarodástól, mert a síneken feltorlódó autósor dugót okozott a fonódó villamosok esetében is, óriás csúszásokat okozva a menetrendben. Ha most megint "szabad lesz" kanyarodni, akkor senki se fog utazni az órákig ácsorgó villamoson, és a főváros akkor kidobott egy csomó pénzt az ablakon a fonódó hálózatra.

(Borítókép: Térfigyelő kamera Zuglóban. Fotó: Kovács Attila/MTI)