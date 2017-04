Vizsgálat a használt hibridbuszok miatt

Lapunk múlt heti, gyanús kétmilliárdos használtbusz-vásárlásról szóló cikke után a BKV vezetése megvizsgálta a beszerzés körülményeit. Információink szerint az ügyben arra jutottak, hogy bár a semmiből előtűnt, teljesen ismeretlen, titkárnői tevékenységre alapított Lektorna Kft. nem tudni, hogyan lett a kétmilliárdos biznisz közvetítője, alapjában véve a BKV jól járt.

Fotó: Iho.hu

A használt Volvo hibridbuszokra ugyanis korábban a hazai márkakereskedőtől is volt ajánlatuk, és előzetes költségbecslés is készült, de mindkettő magasabb árszínvonalú volt a végleges, 46 millió forintos árnál. (Mindkettő 50-60 millió közé lőtte be a 40 darab VOLVO 7705 LH és VOLVO 7905 LH típusú, alacsonypadlós, diesel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbuszt.)

A BKV vezetése szerint a buszok jó állapotúak, vannak közöttük 3-4 évesek is, ezért megérte megvásárolni őket. A közbeszerzés is szabályos volt az utólagos vizsgálat szerint, a közvetítő cég előéletét pedig nem nézték, pláne, hogy olcsóbban szállította a buszokat, mint előzetesen számították.

A használt hibridbuszokat a 3-as metró nyár végére tervezett felújításának idejére, a metrópótló buszok ráhordójárataira szánják. Maga a csuklós metrópótló buszflotta még nincs összeállítva, sőt hiányzik belőle 70-80 darab busz. Ezeket még be kell vásárolnia a BKV-nak használtan.

Új busz beszerzésére már nincs lehetőség: az idő szűkössége miatt már nem tudnának egy közbeszerzési eljárást lebonyolítani. Hiába volt tavaly aláírt szerződése a BKV-nak a lengyel Solaris-szal, és a magyar Mabi Bus-szal nagyon jó áron új buszokra, a nagypolitika eltöketlenkedte a lehetőséget, azokról már lemondhatunk.

A kormány ugyanis mindenáron azt akarta elérni, hogy a BKV ne saját maga végezze saját új buszaival a metrópótlást, hanem szervezze ki egy nem meghatározott cégnek. Ennek az érthetetlen lépésnek az lett a vége, hogy mind a felújítás, mind a buszbeszerzés elhúzódott, és a rekonstrukció csak a budapesti vizes vébé után fog elindulni. Többek szerint ez volt a cél.