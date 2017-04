Megszavazták a Római-parti mobilgátat

A testület ülésére reggel több tucat civil és zöld aktivista érkezett. Nem volt könnyű bejutniuk az épületbe a hosszadalmas regisztráció miatt, sőt egy darabig tűzvédelmi okokra hivatkozva nem is engedték be őket. Amikor ezt ellenzéki képviselők szóvá tették, Tarlós István kijelentette: engedjék be az embereket, ha táblákat akarnak emelgetni, tegyék meg.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes bevezetőjében elmondta: állékony gátat akarnak, és ígéretet tett arra, hogy a gát mögötti védett rész nem lesz építési terület. Közölte: nem az a főváros célja, hogy tönkretegyék a partot, hanem az, hogy fejlesszék, rekultiválják. Hozzátette: két nyomvonalváltozatból kell választani: a part menti vagy a száz méterrel beljebb húzódó Nánási úti verzióból.

Így szavaztak A Fidesz-frakció tagjai 19 igennel, az LMP és a Párbeszéd nemmel, négy további ellenzéki képviselő tartózkodott, a szocialista és a DK-s képviselők nem szavaztak.

Ugyan korábban a III. kerület és a főváros is a part menti változatot fogadta el, és a főváros most is azt támogatja, több helyi civil és zöld szervezet a Nánási úti verziót szeretné, mert így megmaradna a föveny. A tervek már az első bemutatáskor is nagy indulatokat váltottak ki egy lakossági fórumon, beszámolónkat a részeltes tervekről és a tervek ellenzőiről itt olvashatják.

Wertán Zsolt, az Enviroduna igazgatója ezután ismertette a terveket. Bekiabálásoktól sem mentes beszédében elmondta, hogy a műegyetemmel összehasonlíttatták a két nyomvonat, és a szakértők is a part menti változatot javasolták. Közölte: a part menti változat 7 milliárd forinttal kevesebbe kerülne, mint a civilek által követelt belső, Nánási úti mobilgát.

Látszatterv!

– kiabálták a helyiek.

A civilek egy több mint tizenegyezer aláírással ellátott petíciót hoztak a közgyűlés ülésére, amiben arra kérték a főváros vezetőit, hogy "a biztonságukat és környezetüket veszélyeztető döntést" halasszák el, és végiggondolt árvízivédelmet alakítsanak ki. A tiltakozók arra a szakanyagra alapozzák félelmüket, ami a napokban készült el a főváros által megrendelt szakértői anyag kritikájaként. (A kritika ide kattintva olvasható.)

A fővárosi közgyűlés meghallgatta Bucsek Gábor rendőr-főkapitány beszámolóját is a tavalyi év bűnügyi statisztikájáról. (A beszámoló teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.) Eszerint a regisztrált bűncselekmények száma 13 százalékkal csökkent 2016-ban az előző évhez képest. Az egyetlen kiugró kivétel az emberölés volt, ezek száma 33-ról 44-re nőtt tavaly.

A lopás 15 százalékkal csökkent, ezen belül a személygépkocsi lopás 37 százalékkal, a feltörés 18 százalékkal mérséklődött. (Fordokat és Skodákat lopott sokat egy erre specializálódott banda, egy Pest megyei telephelyen pihentették, szétszerelték, és eladták alkatrészenként a kocsikat.) A lakásbetörések száma 21,7 százalékkal csökkent. A közúti balesetek száma a következőképpen alakult: személyi sérüléssel járó baleset 3,4%-kal, halálos pedig 6%-kal több volt, mint 2015-ben.

Szóba kerültek a közterületi kamerák, és a felvételeik alapján folytatott bírságolási gyakorlat is. Erre a rendőr-főkapitány csak annyit mondott, hogy munkatársai kameránként összeállítják, hogy mit kell tenni, és elküldik majd a főpolgármesteri hivatalnak.

A beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Ezután arról döntenek a képviselők, hogy az olimpia megrendezéséről szóló népszavazást okafogyottság miatt nem rendeli el.