Újabb csónakház tűnik el a Római-parton

A volt KSH-telep bérlői március elején kaptak egy levelet a főbérlő Canoe Kft.-től, hogy a csónakházban tárolt mintegy nyolcvan hajót szállítsák el máshová, mert a telepet visszaadják a BMSK-nak (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.), az pedig, mivel nem kívánja üzemeltetni, leadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, azaz bezárják.

– írta lapunknak az egyik evezős.

De mennyire alaptalan ez a félelem? Először is megkerestük az MNV Zrt.-t, hogy mit szándékozik kezdeni a csónakházzal. A cég válasza nem volt túl megnyugtató.

A válasz szerint ugyanis „vizsgálják az ingatlanhasznosítási lehetőségét a hatályos jogszabályi rendelkezések adta keretek között", lehetőség szerint megtartva annak eredeti sporttelep funkcióját. Ebből ugyanis még bármi lehet.

Az biztos, hogy a következő két évben nem lehet az ingatlanon építeni semmi komolyat, ugyanis a Római-partra a kerületi önkormányzat változtatási tilalmat vezetett be. Ha viszont a tilalom lejár, akkor már nincs korlát, és nincs az az ingatlanbefektető, aki az egyik legjobb elhelyezkedésű Duna-parti telekre ne várna ki ennyi időt.

Megkérdeztük a kerületet is, hogy mire számíthatunk, ha letelik a változtatási tilalom. A következő választ kaptuk: a változtatási tilalom feloldása utáni szabályozásról, építési előírásokról jelenleg nem áll módjukban nyilatkozni, mivel „jelenleg folyamatban van az új kerületi építési szabályzat készítése, és a most hatályos helyi építési szabályzatokat, a beépítésre vonatkozó előírásokat 2018. december 31-ig alkalmazhatják az önkormányzatok". Jelentkezzen az az olvasó, aki ezt megnyugtató válasznak látja!

Ez most a helyzet, ami nem egészen egy év alatt változott meg gyökeresen. Tavaly júniusban a Canoe Kft.-t tulajdonló Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) egy nemzetközi vízitúra-táborhelyet és kikötési pontot szeretett volna a Római-partra, amiben fontos szerepet szántak volna az ingatlannak. A tervek beharangozásáról videó is készült:

Ezeknek a terveknek mindenki örült a Római-parton. Idén januárban viszont a Canoe Kft. levélben közölte a bérlőkkel, hogy a 2016 végén bevezetett kerületi változtatási tilalom erősen érinti a tervezett fejlesztéseket.

Majd márciusban a következő bérlői tájékoztatásban már azt írták, hogy bár a hazai és uniós források rendelkezésre állnak a beruházás megkezdéséhez, a változtatási tilalom miatt nem tudják felhasználni azokat. Ezért az MKKSZ kénytelen lemondani az addig kiemelten fontos helyszínként kezelt Római-partról, és a KSH-telep üzemeltetését is befejezi. Ezt követően jött a fentebb tárgyalt kiürítés és bezárás.

Egy evezős a római-parti evezős élet tündökléséről és hanyatlásáról

Pár évtizeddel korábban 27-28 csónakház volt a Római-parton. Az évek elteltével elkezdődött a római-parti vízitelepek, csónakházak felszámolása is. Volt idő, amikor sok evezőssel együtt, könnyekkel a szemünkben néztük, ahogy egyes csónakházak bezárásakor kiel-boatokból raktak tábortüzet a Római-parton és annak fénye világította be a partot. Ekkor már folyamatban volt a római-parti telkek megszerzése vagy politikai, vagy egyéb (lakóparkok építése) okokból. Mára már csak pár klasszikus értelemben vett csónakház maradt a Római-parton, ahol még hajókat lehet tárolni, ahol még befogadják az evezős hajókat. Most a maradék néhányból is bezárt megint egy.