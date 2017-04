Vége a villamosbarát Nagykörútnak

2013 őszén már kiderült, hogy az egy évvel azelőtt bevezetett új nagykörúti lámpaprogram, amely a villamosokat hozta előnyösebb helyzetbe az autósokhoz képest, nem tetszik a főpolgármesternek. Akkor nem sikerült visszacsinálni a tömegközlekedés-barát intézkedést, mert 44 millió forintot vissza kellett volna fizetni az uniónak.

Most viszont, amint lejárt az EU által előírt 5 éves fenntartási időszak, a lámpaprogramot rögtön visszaállították az 5 évvel ezelőttire. A lámpaprogram csak Pesten szűnt meg, Budán nem lehetett visszacsinálni a fonódó villamos menetrendje miatt.

Már szerdán kerestük a lámpaáthangolásért felelős Budapest Közutat (BK), kérdéseinkre egy nappal később érkezett válasz. A cég tapasztalatai szerint azért kellett a változtatás, mert

a villamosok nem tudták tartani a feszített menetrendet, többek között azért, mivel a forgalmasabb csomópontokon nem volt elég idő az utasok le- és felszállására. a lámpaprogram indokolatlan dugókat okozott. Nemcsak a Nagykörúton, hanem a nagy forgalmú keresztirányú utakon is (pl. Üllői út, Andrássy út, Rákóczi út). ósdi az a szemlélet, ami a közlekedők csoportjait különválasztja és az egyik rovására próbálja előnyben részesíteni a másikat.

Az új (a BK szerint egyelőre kísérleti) lámpahangolást, azaz a pesti lámpaprogram eltörlését április 8-án vezették be. A hangolásra eddig nem érkezett panasz a BK szerint, ezért a kísérletet május 1-ig folytatják. Utána visszaáll Pesten a régi rend.

Lámpaáthangolás: mi mennyi? A Nagykörúton csúcsidőben a korábbi 90 helyett 60 másodperces ciklusokban működtek a lámpák, így a másfél vagy 3 perces követés helyett egyenletes, 2 perces követést tudtak biztosítani. Összesen 52 darab jelzőlámpát programoztak át 2012-ben, és 16 darab közlekedési csomópontot fejlesztettek tovább. A nagykörút vonalán 68 darab csatlakozó, keresztirányú csomópontban is szükség volt a programok módosítására. Az áthangolás 44 millió forintba került, amit uniós támogatásból fedezett a főváros.

Ezért a BKK korábbi felméréseire és saját tapasztalatainkra hagyatkozhatunk. A BKK 2012 eleji közleménye szerint a villamosbarát lámpaprogram hatására 32-ről 29-30 percre csökkent a 4-es és 6-os villamosok menetideje, így ugyanannyi villamos sűrűbben tud közlekedni.

Eszerint a reggeli és délutáni csúcsidőben óránként 28 helyett 30 villamos közlekedik, azaz 7 százalékkal nőtt a kapacitás.

Azaz, nem a teljes vonalon elért két perc menetidő-csökkenés volt az igazi haszon, hanem az, hogy több villamos több utast tudott elszállítani.

A Nagykörúton óránként csúcsidőszakban egy irányban kb. 3000 ember utazik autóval (ez a hidakon mérhető maximum), míg 8000 utas használja a 4-es és 6-os villamosokat. A visszaállításnak köszönhetően most óránként több mint 500 utassal kevesebbet szállítanak a 4-es 6-os villamosok.

A lámpaállítás hatásait mi is teszteltük a bevezetés után. Tapasztalataink lényege: a villamos menetideje csökkent két perccel, viszont a villamos mellett párhuzamosan haladó kontrolltaxi így is sokkal gyorsabban haladt a két végállomás között. A körúton igazán csak a Széll Kálmán térnél okozott komolyabb bonyodalmat a lámpaáthangolás az autósoknak.

Vitézy Dávid, a BKK volt igazgatója, a lámpaprogram kezdeményezője Facebook-bejegyzésben kritizálta a villamosbarát lámpaprogram megszüntetését:

A régi probléma visszatér: a 4-6-os villamosok egyenetlenebbek lesznek, a Dél-Budáról 2 percenként elinduló villamosok szétverődnek 1,5 és 3 perces követésekre, a 3 perces hézagban közlekedő villamos túlzsúfolódik és mire a Blahára vagy a Nyugatihoz elér, még jobban lemarad, az utasok várhatnak és mérgelődhetnek - és legtöbben nyilván nem is értik majd, mitől lett zsúfoltabb, megbízhatatlanabb a 4-6-os. A 90 másodperces lámpaprogram újra előidézi majd a Körút keresztutcáin is a torlódásokat, emiatt a Podmaniczky utcai, Wesselényi utcai, Dohány utcai, Baross utcai buszok és trolik is lassabbak lesznek majd.

A Nagykörút a világ egyik legforgalmasabb villamosvonala, naponta 400 ezer utazás történik a 4-es és a 6-os vonalán - a mai lépéssel velük szúrt ki a főváros, a BKK és a Budapest Közút.

