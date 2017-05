Na most sétány vagy utca a Dagálysétány utca?

Igencsak kacifántos nevet sikerült választani az épülő Úszóaréna közelében kialakított új, XIII. kerületi közterületnek, mutatott rá olvasónk, Péter.

Haász János fotója

Mint írta, a Dagálysétány utca nevű mutáns

egy béna utcanév, ami egyszerre sétány és utca.

Na de mégis melyik? Először elírásra gyanakodtunk, de a fővárosi közgyűlés döntései között kutakodva felleltük az erről szóló döntést. Eszerint az új utca a védett közterületnevű Dagály strandfürdő közelében van, innen a Dagály név. Dagály utca viszont már van, kettővel odébb, tehát az kilőve.

Az előterjesztés szerint viszont az új közterület "sétányjellegű utca". Legyen akkor Dagály sétány, csillanhatott fel az utcakeresztelők szeme. Sajnos azonban már Dagály sétány is van. Ezért ez a név is mehetett a kukába. Végül józan kompromisszummal sikerült átvágni a gordiuszi csomót: a Dagály is megmaradt, az utca is jóllakott, sőt a sétány is bekerült. Megszületett a Dagálysétány utca. Így jelezve van, hogy az utca az utca, habár sétány jellegű is azért, sőt a patinás név is tündököl benne.

Erre a verzióra megadta jóváhagyását először a kerületi, majd a fővárosi testület is. Az utcanévtábla tehát nem elírás. Viszont, mint látszik, többen megütköznek rajta. Ezért talán még egy kis egyértelműsítés talán még ráférne.