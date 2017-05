Véd-e baleset ellen a kereszteződés utáni fekvőrendőr?

Ha jársz a Pannónia utca-Balzac utca kereszteződésben, nézd meg, hogy a Balzac elejére rakták a fekvő rendőrt, javasolta olvasónk, Károly.

Irgalmatlan ostobaság, hiszen az ottani, átlag napi csattanásokat a másik irányból érkezők szokták abszolválni, elmulasztva az elsőbbségadást a Pannónia forgalmának.

– tette hozzá.

Károly szerint logikus, hogy a kereszteződés másik, Váci út felé eső részére kellett volna a lassításra kényszerítő műtárgy. A mostani helyen még inkább kárt okoz, az esetleges forró helyzetben lassítja a menekülést.

Megszemléztük a helyszínt, és valóban. A fekvőrendőr a balesetveszélyes kereszteződésből kifele döccenti meg a kocsikat. Mi lehet ennek az értelme? Talán hamarosan megfordul a Balzac utca iránya? Statisztikailag több volt a kereszteződésbe betolató autó balesete? Kínzó kérdések. Megkerestük velük a kerületi önkormányzatot.

A válasz csakhamar megérkezett, és már az első mondata megnyugtató volt.

A kivitelezés a tervnek megfelelően készült.

Majd kifejtették, hogy a küszöb azért van jó helyen ott, ahol van, mert rázással jelzi, hogy az autóval forgalomcsillapított övezetbe, 30-as zónába hajtottak be. Ez eddig rendben is van, megtudhattuk, hogy a fekvőrendőr miért van ott, ahol van. Viszont arra a kérdésre, hogy miért nincs ott, ahol kéne, a kereszteződésbe behajtásnál, a válasz márt nem volt ilyen világos: „A hiányolt küszöb a Pannónia utca túloldalára kellene, azonban ez nem zóna, mivel a Hegedűs Gy. utca ismét gyűjtőút.”

Ezért ismételten az önkormányzathoz fordultunk azzal a kérdéssel, hogy a 30-as zónán kívül tilos elhelyezni fekvőrendőrt, és hogy ha nem, akkor miért nem tettek egyet a kereszteződés elé is, hogy figyelmeztesse a gépkocsivezetőket: balesetveszélyes rész következik?

A fekvőrendőr-invázió

Végül kibomlott teljesen az igazság fonala. Második kérdéssorunk után kiderült, hogy a küszöbök kiépítése egy nagyobb közúti biztonsági projekt része. Most a Pannónia utca négy kereszteződésében helyeztek el fekvőrendőröket, a következő lépésben a párhuzamos Visegrádi és Kresz Géza utca kap küszöböket, majd az ezeket összekötő keresztutcák, így a Balzac utca is, a most hiányolt résszel együtt. Szóval, lesz itt is fekvőrendőr, a tervek szerint ez év végéig.

Jó tudni, hogy a kerületben kétféle forgalomcsillapító küszöböt alkalmaznak. Ha két alsóbbrendű, de egyenrangú út találkozik, akkor a kettő metszéspontjánál, középen emelkedik ki a bukkanó. Ha az egyik út felsőbbrendű, akkor arra nem lehet ilyet építeni, ezért az arra ráhajtásnál és a kihajtásnál fekszik keresztbe a küszöb, lásd Balzac utca.

És még egy fontos szakmai nüansz: a mai útburkolati küszöbök jóval alacsonyabbak, mint a korábban megszokottak. Gyakorlatilag épített forgalomtechnikai jelzések. A cél ugyanis a figyelemfelkeltés úgy, hogy ezeken nagyobb sebességgel áthajtva se okozzon problémát. Azaz nem lehet olyan küszöböt építeni, amin átmenve 50 km/órával az autó szélsőséges esetben irányíthatatlanná válik, vagy megsérül.