Kábelekig visszabontják a hibás orosz metrót

Ez valami Murphy-ügy lehet

– találta fején a szöget Tarlós István főpolgármester idén márciusban, Murphy közismert törvényére (ami elromolhat, az el is romlik) utalva azzal kapcsolatban, hogy a felújított orosz metró az első két napján kétszer is meghibásodott. Volt még szó gonosz erők játékáról, és normális gyermekbetegségekről, de a főpolgármester azzal fejezte be, hogy a hír akkor lesz igazán hír, ha eltelik egy hónap.

Két és fél hónap eltelt, és hétfőn a felújított orosz metró a legsúlyosabb - a Metróért Egyesület szerint biztonságkritikus - hibát produkálta: a Kálvin téri állomáson mindkét oldalon kinyílt az ajtósor. A hiba komoly balesethez vezethetett volna, de szerencsére senki nem esett ki a járműből.

Mint BKV-s forrásokból megtudtuk, a felújított metrónak eddig is voltak kisebb-nagyobb problémái, de az ajtókinyílás komoly ügy. Információink szerint a mérnökök azt gondolják, egyedi lehet a hiba, ezért a 3 másik forgalomban levő felújított kocsi tovább közlekedik.

Most az orosz és a magyar mérnökök is azt vizsgálják a meghibásodott szerelvényben, hogy mitől kaphatott fals parancsot az ajtósor. A szakemberek átnézik a teljes járművet a fedélzeti számítógéptől egészen az ajtókábelezésig, de egyelőre még nem tudni a hiba okát.

A 37 megrendelt szerelvényből egyelőre 9 darab felújított vonat érkezett vissza Budapestre. Ebből 6 hatósági vizsgával is rendelkezik: négy jelenleg is forgalomban van, egyet - az ajtóhibásat -, kivontak a forgalomból, egy pedig még nem állt forgalomba. További 3 hatósági vizsgáztatás alatt áll.

A legelső 3 szerelvény volt a prototípus, az itt tapasztalt kisebb hibákat működés közben jegyzik az oroszok, és a gyártásnál átvezetik. Ilyenek voltak a kocsik esztétikai problémái, a visszajelzési bajok, valamint a hibaüzenetek pontatlansága. Ezek egy új típus beüzemelésének a velejárói, márpedig a 81-717.2K egy több új fődarabból összerakott módosított típusú metró. Ennek az öszvér-jellegnek köszönhető, hogy a jármű rendszereinek nehézkes az összehangolása.

De nehéz a metrókocsik és a régi alagúti infrastruktúra összehangolása is. A régi áramátalakító gyakran nem tudja fogadni a fékek visszatáplálásánál keletkezett áramot, a jármű kénytelen az így keletkezett energiát hőként "elfüstölni".

Működik ugyan a felújított metrókon a szellőztetőberendezés is, de mivel a régi szerelvények és gyakran az újak által is "felfűtött" alagútban meleg van, a meleg levegőt kavarják be a kocsikba, nem túl jó közérzetet előidézve ezzel az utasokban. A hőség a kocsikban majd a metrókocsik legalább felének lecserélése, és a metróalagút felújítása után csökken majd. Az utóbbinak a finanszírozásáról még mindig folyik a vita a főváros és a kormány között, az erre szánt keret ugyanis mintegy 30 milliárd forinttal kevesebb a szükségesnél.