Mutatunk három csomópontot, ahol sok türelemre lesz szüksége

Lezárták a Margit utca–Apostol utca–Rómer Flóris utcai csomópontot, mert átépítik, írja a 2.kerület.ittlakunk a BKK-ra hivatkozva. A munka várhatóan augusztus 31-ig tart. Ez idő alatt módosított útvonalon járnak a 91-es, a 191-es és a 291-es buszok, több megállót áthelyeztek. Erről részletesen itt olvashat>>>

4 Galéria: Lezárták a Margit utca-Apostol utca-Rómer Flóris utcai csomópontot Fotó: Bődey János

Érdemes elkerülni a Műegyetem rakpartot is, mert felújítják a Bertalan Lajos utca és a Petőfi híd déli lehajtója között, a le- és felhajtókat is rendbe teszik. Ez a szakasz teljesen megváltozik: a déli irányba két, északi irányba egy sávon haladhatnak majd az autósok, az észak felé vezető oldalon kétirányú kerékpárutat jelölnek ki. Ezt a munkát a tervek szerint december 10-én fejezik be. További részletek itt>>>

Az Árpád hídi metróállomásnál október 31-ig lesznek forgalomkorlátozások. Itt a felszíni metrópótló hálózatot építik ki, mert október végén elkezdődik a 3-as metró teljes felújítása. Augusztus 23-ig a Váci útról a belváros felé vezető oldalon, a Róbert Károly körútra balra kanyarodó mindkét forgalmi sávot lezárják. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci úti kereszteződésnél egy szakaszon megszűnik a szélső egyenesen haladó sáv.