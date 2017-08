Wake up! – üvöltötték a bulizók az éjszaka közepén

Füldugóval, háromrétegű ablakkal és vízibombákkal készülnek esténként az elalvásra azok az erzsébetvárosiak, akik a bulinegyed kellős közepén laknak. Mariann itt született, most alig tud végigaludni egy éjszakát, a kutyáját pedig egy másik kerületbe viszi sétálni. Klára hiába szereltetett fel új ablakot, azt hallja éjszaka az utcáról, hogy wake up, wake up. Belső-Erzsébetvárosiak egy csoportja július végén tüntetést is szervezett, amelyen több mint száz elégedetlen lakó vett részt. Ők mind arra panaszkodtak, hogy a pár év alatt bulinegyeddé alakult városrész élhetetlenné vált számukra. Szerdára újabb tüntetést szerveznek, miközben a kerület polgármestere a héten megígérte, őszre javaslatcsomagot állítanak össze a probléma megoldása érdekében. Az Abcúg videója.