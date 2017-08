Minden balhét rögzíteni fognak a Combino kamerái

Jövő tavaszra mind a negyven, a Nagykörúton és az 1-es vonalán közlekedő Combino villamoson működni fognak a fedélzeti kamerák, és ezeknek a villamosoknak a mozgása is követhető lesz a BKK Futár-rendszerében, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A villamosokra fedélzeti kamerákat szerelnek fel, amelyek rögzítik az utastérben történteket. A járműveken készült felvételek 15 napig tárolhatók, szükség esetén visszanézhetők, bűncselekmény gyanúja esetén pedig bizonyítékként lesznek felhasználhatók.

Most még csak 6 Combinón működik a Futár-rendszer, 2018 tavaszára azonban mind a negyven szerelvényt felszerelik ezzel. Így a Combino villamosok is láthatóak lesznek a Futár utazástervezőben, azaz minden szerelvény közlekedése valós idejű adatok alapján tervezhető lesz a webes, az okostelefonos és a tabletes alkalmazásban. A Futár-kijelzőkkel felszerelt nagykörúti megállóhelyeken az is látható lesz, mikor jön a következő Combino.

A villamosok szerelése idején szeptembertől 2018 tavaszáig a Nagykörúton a Combino villamosok mellett munkanapokon csúcsidőben a vonalon korábban közlekedő járművekhez hasonló, KCSV7 típusú villamosok is feltűnnek majd.

Az összes Combino kamerával, Futár-rendszerrel és wifivel való felszerelését eredetileg 2015 tavaszára ígérték. 2016 őszére negyvenből ötöt sikerült felszerelni, majd a kivitelező Synergon felszámolása miatt tovább csúszott a projekt.