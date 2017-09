Zuglói fizetős parkolás: ez még csak a kezdet

Csak a kezdet a Városliget környékének fizetőssé tétele Zuglóban, várhatóan egyre több területet von be a XIV. kerület önkormányzata a fizetős parkolási övezetbe. A már kilenc éve tervbe vett, szeptemberben indult rendszerből nem számítanak nagy haszonra, viszont csökkentheti a szomszédos fizetős területek helyett Zuglóban parkoló autók számát.

Nem csak drága, de még hétvégén is fizetni kell?

Bár a parkolási rendszer bevezetéséről a kerületek döntenek, azon túl kicsi a mozgásterük: azt ugyanis már a Fővárosi Közgyűlés határozza meg, hogy melyik terület milyen parkolási zónába tartozhat és azt is, hogy milyen időszakokban szedhető be díj a parkolásért.

A Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján Zuglóban van a főváros egyetlen területe, ahol 8.00 órától 18.00 óráig minden nap üzemelő várakozási övezetet lehet létrehozni: ez lényegében a Városliget környéke, „a Dózsa György út-Vágány utca-Hungária körút-Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve a határoló utak közül az Ajtósi Dürer sort.” (Az I., II., és III. és harmadik kerületben van még a rendelet alapján olyan terület, ahol a hét minden napján, 0-24 óráig kell szedni a parkolási díjat.)

A bevezetést Zugló azzal indokolta, hogy „a kerület Budapest belvárosának P+R parkolójává vált: a helyi lakosok a más településekről átparkolók miatt nem, vagy csak nagyon nehezen tudtak parkolóhelyet találni otthonuk közelében. Ezen a helyzeten változtatni kellett és a kerületnek nincs más forgalomszabályozási lehetősége, mint a fizetős parkolás.”

Egyelőre rosszul járhat, aki övezeten kívül lakik

Az önkormányzat írásos válasza szerint „a fővárosi rendelet által kijelölt két övezet fizetőssé tétele nem oldja meg, sőt rövidtávon bizonyos városrészekben még növeli is a parkolási problémákat, hiszen a fizetős területekről a ma még ingyenes területekre tolódtak át a parkoló autók. Ezért a szükséges alátámasztó elemzések elkészülése után kezdeményezni fogjuk, hogy a főváros újabb zuglói területeket vonjon be a fizetős övezetekbe.”

Jelenleg ugyanis a kerület fizetős övezeten kívüli lakóinak nincsen kedvezményük a fizetős zónákban, noha megeshet hogy oda kényszerülnek épp azért, mert a környékükön az ingyenesség miatt megnő a parkoló autók száma. A fizető övezetek kiterjesztése mellett az önkormányzat szóvivője szerint tervben van az is, hogy az övezeteken kívül élő zuglóiak is parkolási kedvezményt kapjanak a kerületben. Az önkormányzat már elfogadott egy határozatot, amely bővíti bizonyos területeken az övezeten kívül lakó zuglói kedvezményezettek körét.

A kerületben dolgozók azonban nem kapnak feltétlenül felmentést a fizetési kötelezettség alól: „Nem tartjuk indokoltnak, hogy minden Zuglóban dolgozó ingyenes parkolási lehetőséget kapjon, ahogy egyébként nem is minden zuglói munkavállaló dolgozik parkolási övezetben. Amennyiben sokkal szélesebb kör számára lenne lehetőség a kedvezményre, akkor a rendszer ráfizetéssé válna és a zuglói adófizetők állnák a számlát” – írta az önkormányzat szóvivője, Hikáde Bea. Igaz, így is van mód dolgozói mentességre és a Zuglóban telephellyel, fiókkal rendelkező cégek által birtokolt autók 50 százalékos parkolási kedvezményt kaphatnak.

A szomszéd kerülettel nincs mit egyeztetni

Fekvése miatt a Zuglóhoz tartozó 56-osok terén is bevezetett fizetős parkolás inkább a VI. és VII. kerületben, semmint a Zuglóban élők helyzetét befolyásolja. A VI. és VII. kerület Dózsa György út közelébe eső része ugyan fizetős, de alacsonyabb díjtételű – és hétvégén ingyenes – mint az út túloldalán fekvő 56-osok tere. Ezért az eddig ott parkoló autók átjövetele miatt telítettebbek lehetnek a VI., VII. kerület utcái. „Zugló képviselő-testülete a XIV. kerületben élőknek tud kedvezményt adni, a VI. és a VII. kerület parkolási helyzetének szabályozása, rendezése az érintett kerület vezetésének hatásköre.”

Zugló szerint egyébként sem a kerülettel kéne egyezkedni, mert az 56-osok terén idén decemberben részlegesen jövő márciusban pedig teljesen megszűnik a felszíni parkolás lehetősége a Városliget projekt miatt. „A VI. és VII. kerületnek ezért elsősorban nem Zuglóval, hanem a terület kezelőjével, a Városliget Zrt-vel kellene a megoldást keresni arra, hogy a megszűnő parkolóhelyek pótlásaként egy épülő mélygarázsban milyen konstrukcióval vehetnék esetleg igénybe a férőhelyeket a lakók.”

Rendszámos szelvénnyel a fénymásolók ellen

Zuglóban a parkolóórák az átlagosnál bonyolultabbak, a klaviatúrán a rendszámtáblát is be kell ütni a szelvény kinyomtatásához. (Igaz, a rendszer nem teljesen példa nélküli: Székesfehérváron, Veszprémben, Hódmezóvásárhelyen és a Ferencváros egyes részein működik hasonló.) A rendszer haszna az volna, ha cserébe a mobilos parkoláshoz hasonlóan itt sem kéne szelvényt nyomtatni. Ez technikailag lehetséges is volna, a szelvényeket azonban még előírja a fővárosi rendelet. „Igyekszünk elérni azt, hogy ez kikerüljön a rendeletből.” Ezt az önkormányzat szerdán kezdeményezte is, megszavazva egy módosítási javaslatot, amelyet Karácsony Gergely polgármester a főváros elé fog terjeszteni.

Az önkormányzat szerint a rendszámos megoldással kiküszöbölhető lesz a csalás. A csalás nem az, hogy valaki megvette a parkolójegyét egy adott időre, de előbb elhagyva helyét a szelvényt átadja egy másik autónak – hiszen kifizetett helyről van szó és a parkoló autók száma sem nő –, hanem az, ha valaki hamis szelvénnyel parkol. Hikáde Bea elmondása szerint elterjedt visszaélés, hogy a parkolójegyeket fénymásolással sokszorosítják. A válaszból nem derül ki, hogy milyen adatok támasztják alá a visszaélés gyakoriságát.

Példaként nem esetleges parkolós simlit, hanem a Ferencvárosban tapasztalt, a 444.hu által bemutatott gyanús gyakorlatot hozza: ott tucatnyi parkolóautomatát találtak – nem a rendszámos szelvényeket adókból –, amelyek sorszám nélküli cédulákat nyomtatnak ki, így elképzelhető, hogy az arra beszedett pénz nem is folyik be a kerület költségvetésébe.

Nagyot kaszál Zugló?

A kerület bruttó egy milliárd forint bevétellel számol azokból az övezetekből, amelyeknek Zugló a tulajdonosa. „A fővárosi tulajdonú utakon beszedett pénz a fővárosé, a kerületi üzemeltető az igazolt közvetett és közvetlen költségeinek elszámolására jogosult és amennyiben nyereséges az üzemeltetés, akkor 5% nyereség illeti meg” – írta a szóvivő.

Azonban az önkormányzat várakozásai szerint a bevétel 90 százaléka a parkolási rendszer infrastruktúrájának fenntartására fog elmenni.

Borítókép: Bődey János / Index.