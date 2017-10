A BKK bemutatta a 3-as metró pótlásának forgalmi rendjét

November elején elkezdődik az elkövetkező évek legnagyobb fővárosi közlekedési beruházása, az M3-as metró vonalának felújítása, ami három évig tart majd. Első, várhatóan egy évig tartó ütemében az északi, Újpest-Központ és Lehel tér közötti szakaszt zárják le, ennek a pótlásának rendjét mutatta most be a BKK.

A metró munkanapokon kora reggeltől estig csak Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik, a Lehel tértől Újpest felé pótlóbuszokkal lehet eljutni. A BKK bővíti a lezárt metrószakaszt elkerülő, közvetlenül a belváros vagy a többi metróvonal felé történő alternatív eljutási lehetőségek kínálatát. Esténként és hétvégenként a teljes M3-as vonalon pótlóbusz jár.

A BKK szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta a metrópótlásról készített mobilitási tervét, amire 1750 visszajelzés érkezett; ezek közül többet be is épített, az utasszámlálással alátámasztott tervek alapján készült, véglegesített metrópótlási rendbe, aminek lényege, hogy a pótlóbusszal járóknak, és az alternatív útirányt választóknak is 10-15 perccel hosszabb utazási időre kell számítaniuk.

A BKK célja az volt, hogy mérsékelje a kényelmetlenségeket. Ennek ellenére az aktuálisan pótolt vonalszakaszokon – különösen a csúcsidőben – megnövekedik majd az utazási idő, ez a közösségi közlekedők és a kocsival járók türelmét is kívánja. Ezért a BKK rövidesen külön aloldalt hoz létre, ahol az aktuális forgalmi változásokról és a rekonstrukció előrehaladásáról is lehet tájékozódni.

Az előkészület részeként október 15-én (vasárnap) az első járatindulástól reggel 8 óráig a teljes M3-as vonalon, valamint az október 28-29-i hétvége mindkét napján Újpest-Központ és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd.

Pótlóbusz 45 másodpercenként és alternatív útvonalak

Elsősorban a Váci út újpesti szakaszán kell legalább a kezdeti időszakban nagyobb fennakadásokra számítani. Az Árpád utat keresztező egyéb sugárutak forgalmi kapacitása várhatóan nem változik. A csökkent kapacitású utak helyett más útvonalakat választó autók miatt növekedhet a Pap Károly utca–Göncöl utca útvonal, a Béke út és a Reitter Ferenc utca, valamint az M3-as autópálya városi szakaszának forgalma.

Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti metrószakaszon kizárólag alacsonypadlós, klimatizált, csuklós metrópótló buszok közlekednek, amik a lezárt metróállomásokat érintik. Egyes pótlóbuszokkal – az Újpesti lakótelep jobb kiszolgálása érdekében – nem Újpest-Központig, hanem egészen az Árpád Üzletházig lehet utazni. A pótlóbuszok gyorsabb haladását, előnyben részesítését a teljes vonalon forgalomtechnikai módosítások – például buszsáv – segítik majd, továbbá egyes végállomáson és fontosabb csomópontokban esetleges torlódások, vagy járatsűrítési igények esetén forgalomba állítható tartalékbuszok is várakoznak majd.

A pótlóbuszok a rendelkezésére álló közúti kapacitás maximális kihasználásával a csúcsidőben rendkívül gyakran, átlagosan 45 másodpercenként indulnak majd.

Az utasoknak érdemes lesz a BKK által ajánlott alternatív eljutási lehetőségeket, utazási irányokat választaniuk: A BKK megerősíti az észak-pesti térségben a metró lezárt szakaszát elkerülő kötöttpályás közlekedési lehetőségeket:

a 12-es villamos hétköznap 12B jelzéssel a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis szerelvényekkel közlekedik majd.

a 14-es villamos a szokásosnál sűrűbben és hétvégén is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár.

a villamosok menetideje – lámpaprogramja áthangolásának köszönhetően – két perccel csökken majd a Lehel tér és Újpest-Központ közötti szakaszon.

Észak-Pest felől a 12-14-es villamosvonalon csúcsidőben 3-4 perces járatsűrűséggel közlekedik majd

a Keleti pályaudvarig közlekedő, ezáltal az M1-es, M2-es és az M4-es metróra is közvetlen átszállási lehetőséget nyújtó 20E és a 30-as járatcsalád gyakoribb, 5 helyett 3-4 percenkénti indulása.

az Óbuda felől a belvárosba utazók számára kieső Árpád hídi metrókapcsolatot a 34-es és a 106-os busz pótolja: mindkét buszjárat útvonalát a Lehel térig hosszabbítják meg.

a III. kerület Vörösvári úti, Bécsi úti környékéről a 19-es és a 41-es villamosjárattal a budai fonódó villamoshálózaton, a kerületi északi feléből, illetve a Szentlélek tér vonzáskörzetéből a H5-ös HÉV-vel, arról az M2-es metróra átszállva is megközelíthetik a belvárost.

Rákospalota és Újpalota felől is sűrűbb követéssel közlekedik majd az 5-ös, illetve a 7E busz.

Bicikli

A kerékpározásra is fontos szerep hárul. Azokat, akik biciklire ülnek, célzott helyi beavatkozások segítik majd, hogy céljukat minél jobb körülmények között közelíthessék meg. Tartanak egyeztetések a Magyar Kerékpárosklubbal az infrastruktúra további fejlesztéséről, hogy a kijelölt biciklis útvonalak a kerékpárosok számára vonzóbb, versenyképesebb alternatívát jelentsenek. A BKK vizsgálja a MOL Bubi közbringarendszer bővítésére vonatkozó lehetőségeket is.

A társadalmi egyeztetés

1750 észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetés során. A véleményezők nagy számban támogatták az észak-pesti térségből érkező villamosjáratok kínálatának bővítését, a villamosok sűrítését és gyorsítását. A véleményt alkotók egyetértettek az óbudai 34-es és 106-os buszt érintő útvonal-hosszabbítással is.

A 20E és a 30-as buszcsalád sűrítésére és gyorsítására számos észrevétel érkezett, amik megerősítették a BKK tervezetét. Ezzel összhangban forgalomtechnikai beavatkozások segítik majd a buszok gyorsabb haladását, továbbá a 30A és a 230-as járat a jövőben a Verseny utcai megállópár kihagyásával, a Thököly úton át éri el a Keleti pályaudvar végállomást; ezzel irányonként mintegy 2-3 perccel csökken az utazási idő.

A véleményezők egy része kérte, hogy a metrópótló buszok a Lehel tér helyett a Nyugati térig közlekedjenek. A csomópontok áteresztőképessége miatt azonban a pótlóbuszok kapacitása korlátozott, ezért az alternatív utazási irányok is kiemelt szerephez jutnak a pótlás során. A pótlóbuszok nagykörúti kapcsolata esetén az említett alternatív irányok jelentősége a háttérbe szorulna, így a pótlóbuszok kapacitása nem lenne elegendő. A Lehel tér és a Nyugati pályaudvar között a sűrűn közlekedő metrószerelvényekkel lehet majd utazni.

Mindezekről még részletesebben itt olvashat.