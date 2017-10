Egész Budapest érezni fogja

Közeleg a november eleje, az egész fővárosi közlekedést alaposan próbára tevő metrófelújítás kezdete. A BKK közzétette a társadalmi egyeztetés nyomán módosított metrópótlási terveit. Az eredeti tervekhez képest kevés a változás. A Közlekedő Tömeg szerint zsúfolt járatokra, és akár félórás többlet bejutási időre is fel kell készülni a 3-as metró északi szakasza környékén élő tízezreknek, de a pótlást várhatóan egész Budapesten nyögni fogjuk.

Mint arról szerdán beszámoltunk, a BKK közzétette a társadalmi egyeztetés nyomán kissé módosított, véglegesnek tekinthető pótlási terveit a 3-as metró északi szakaszának egyéves felújítási idejére. A felújítás november elején kezdődik. Mint megírtuk, a metrópótlás javítására számos részletes javaslatot benyújtott többek között a Közlekedő Tömeg Egyesület is, de a BKK egyet sem tartott átvételre érdemesnek belőle – indoklás nélkül. Az egyesület a jelenlegi pótlási tervet kevésnek tartja. Kritikájuk lényege így foglalható össze:

A hálózat elméletileg képes elszállítani az utasokat, ha mindenki arra megy, amerre a BKK akarja. >> De így is zsúfoltság lesz. És 15-20 perccel tovább tarthat az utazás. >> A zsúfoltság, időveszteség fokozódik, ha az utasok mégsem arra utaznak, amerre a BKK gondolja, valamint, ha megcsúszik a menetrend. Ez utóbbi esélyes az elhúzódó utascsere, lámpaváltás lekésése miatt. >> Így már 15-30 perc mehet el naponta a bejutásra. Busz van elég, sofőr nincs egyelőre. >> Ha nem sikerül felvenni még sofőröket (több mint százat) - ennek is jó esélye van -, akkor a többi járatról helyezik át őket. >> Ez a többi fővárosi vonalon elkerülhetetlen járatritkítást okoz. >> Egész Budapesten érezni fogjuk a metrópótlást.

Mi, mikor, meddig? A 3-as metró állomásainak felújítását három szakaszra bontották: az északi szakasz állomásai (Újpest-Lehel tér), valamint a középső szakasz, és déli szakasz állomásai. Egyelőre csak az északi szakasz állomásainak felújítására van elég pénz, ezért azt kezdik el november elején. A szakasz felújítása elméletileg egy évig tart. Ezalatt az újpesti végállomás és a Lehel tér között metrópótló buszok járnak majd a Váci úton. Elkezdődik viszont a teljes alagút felújítása is, a középső és déli szakaszon hétköznap a forgalom fenntartása mellett. Hétvégenként viszont a 3-as metró teljes vonalát lezárják az alagútfelújítás miatt, ezért minden hétvégén metrópótlókkal kell utazni majd az egész vonal mellett.

Nézzük a Közlekedő Tömeg kritikáját részletesebben. Szerintük a BKK által közölt tervek a jelenlegi hálózaton szinte semmit sem változtatnak: egyszerűen indul egy metrópótló járat a metró alagútja feletti útvonalon, és sűrítenek néhány további, ma is meglévő járatot.

A tervezett hálózat elméletileg képes lesz elszállítani a metró 13500 óránkénti utasát (ez a szám csúcsidőben érvényes). Ehhez azonban az szükséges, hogy az utasok kitalálják a BKK gondolatait: a metrópótló buszok a metró utasainak nagyjából csak a felét tudják majd elszállítani, a többieknek más útvonalat kell keresni. (Egy belső BKK-s anyag szerint a felújítás idején a 3-as metró utasainak körülbelül 55-60%-át viszik el a metrópótló buszok, 10-15%-át pedig a meghosszabbított elővárosi járatok. Mintegy 25% utazik majd az alternatív elkerülő járatokon, és 5%-ra teszik a kerékpárra, autóra átszállók arányát.)

A tervezett hálózat tehát csak akkor lesz elég, ha jelentős számú utas, aki eddig metróval ment, az teljesen más irányokba indul el. Ráadásul pont annyian és pont arra, amerre a BKK jónak gondolja. A rendszerben pedig szinte nem marad semmi tartalék, férőhely szempontjából.

Zsúfoltság

Ma a metró 10 perc alatt jut el Újpestről a Lehel térre. A metrópótló ehhez képest képest további 6-8 perc alatt jut majd el oda, aki pedig más útvonalak használatára kényszerül, annak nagyon hamar akár 15-20 perccel is több időbe telhet, mire eljut az úti céljához.

A hálózat csak akkor képes biztonsággal elvinni mindenkit, ha a metrópótlók csúcsidőben 90%-os kihasználtsággal közlekednek (csuklós buszon ez 95 utas 105 férőhelyből). Tudni kell, hogy elfogadott sztenderdek szerint 80%-os kihasználtság fölött a járat zsúfoltnak mondható, azaz ha az utasoknak mindennap 90%-os buszokkal kell utazniuk, az embert próbáló lesz. 90%-os kihasználtságnál éppen hogy egymás ölében nem ülnek az emberek.

Ezen felül jön még az is, hogy az utasok alapvetően a metrópótlót fogják keresni, és nem az alternatív járatokat, hiszen elsősorban az viszi őket a megszokott útvonalon. A zsúfoltság pedig lassítja a megállóhelyeken az utascserét, és így a metrópótló buszok is lassabban képesek haladni.

Késések

Ha a metrópótlók belassulnak, az nagy baj: csúcsidőben a csuklós buszok kettesével haladnak majd. Ha a zsúfoltság miatti lassú utascserék miatt később érnek egy csomóponthoz és lekésnek egy zöldet, akkor egyszerre 200 ember veszít komoly perceket. És mivel minden lámpaváltásra át kell haladnia két darab busznak, a következő 200 embert ez ugyanúgy érinti. Tehát a késés végigterjed egész reggel az összes buszra, és minden beutazó érezni fogja az elveszett időt.

De nem csak ez a baj: ha a pótlók késnek, akkor az azt jelenti hogy egyetlen óra alatt a tervezettnél kevesebb busz megy végig a metró felett, tehát kevesebb férőhelyet képesek kínálni a metrópótlók. És akkor 90% fölé megy a kihasználtság, és végképp egymás ölében fogunk ülni.

Ráadásul az utasok a megállókba egyenletesen érkeznek: ha kimarad két busz, akkor a következő két buszra már kétszer annyi ember próbál majd felszállni. Emiatt aztán még nagyobb a zsúfoltság és még lassabb az utascsere, tehát további zöld jelzéseket késnek le a buszok. Nagyon hamar olyan jelenetek alakulnak majd ki, mint a közelmúltban, egy-egy üzemzavar miatti hirtelen pótlásnál: százával várják az utasok pótlóbuszt, ami természetesen kevés ahhoz, hogy mindenkit elvigyen.

Mindez ahhoz fog vezetni, hogy a legtöbb utasnak a megszokottnál akár 30-40 perccel korábban is el kell majd indulnia otthonról, mert egyrészt negyed órát simán elveszteget a metrópótlás miatt, másrészt a zsúfoltság miatti csúszásokra is fel kell készülnie.

A Közlekedő Tömeg Egyesület ezért továbbra is fenntartja, hogy az utasoknak optimális, kényelmes metrópótláshoz további sűrítések (12-es, 14-es villamos); nem a 3-as metróra-metrópótlókra ráhordó, hanem inkább a másik három, működő metróvonalra ráhordó alternatív-elkerülő járatok; valamint a Lehel tér helyett a Nyugatiig közlekedő metrópótlók és 14-es villamosok kellenének.

Járművezetőhiány

A BKV hivatalos, fővárosi közgyűlést megjárt tájékoztatója mérsékelt optimizmussal néz a jövőbe a metrópótlás sofőrszükségletével kapcsolatban: „… a járművezetői elvándorlás üteme a korábbi időszakhoz képest csökkent. Az augusztus havi előzetes adatok alapján várhatóan pozitív létszámváltozás realizálódik.”

Fotó: Barakonyi Szabolcs

Mindeközben leírják azt is, hogy

az autóbuszvezetői állomány mintegy 300 fővel történő bővítésére van szükség

amihez a csökkenő elvándorlási ütem és a várható pozitív létszámváltozás egyelőre édeskevésnek látszik. Ráadásul azzal a mértékkel, amit az anyag tartalmaz: „július 20-án elindult egy B-C képzés, 7 fő részvételével.”

Ráadásul van benne egy BKV-s alapvetés, ami a Közlekedő Tömeg szerint már most nem igaz:

A BKV Zrt. … a megrendelt szolgáltatást … maradéktalanul teljesíti.

Az egyesület szerint bárki könnyedén leellenőrizheti (lásd a fotókat), hogy szinte minden hétvégén villamospótló buszok járnak a 49-es vonalon. A mellékelt fotón minden oszlop egy egy járművet jelöl, hogy aznap hány órától hány óráig volt beosztva. Délelőtt mind a 4 beosztott járműre volt villamosvezető, így akkor villamosok jártak.

A 2., 3. és 4. oszlop alján, a nap vége felé viszont már az látszik, hogy az FJX-190, NCZ-570 és MFW-517 rendszámú autóbuszok jártak a villamosok helyett. Nyilvánvalóan nem műszaki hiba áll a háttérben, hiszen hétvégén a 38-ból összesen 10 ilyen típusú villamost kell utcára küldeni - ha műszaki okú lenne a menetkimaradás, legfeljebb 1 órára kellene pótlóbuszt közlekedtetni a villamos helyett. Azaz egyértelműen személyzethiány az ok.

Vannak erre példák napi szinten, a buszoknál egyelőre kevésbé feltűnő, mert legtöbbször csak a tartalékosok hiányoznak. Változó a mennyiség is, van nap hogy egyáltalán nincs hiány, de van, hogy az átlaghoz képest 3-szoros a menetkimaradás.

Az egyesület elfogadhatatlannak tartja, hogy a személyzethiányt a BKV úgy próbálja kezelni, hogy a metrót ugyan pótolni fogják, de a város többi részén ritkábban jár minden busz. A Közlekedő Tömeg szerint annak is a sofőrhiány az oka, hogy a BKK ennyire alultervezte a metrópótló hálózatot, hiszen ha nincs sofőr, akkor hiába a sok busz és sűrű menetrend.

Kik ők, és mit akarnak? A Közlekedő Tömeg 2016 nyarán alakult, majd 2017 júliusa óta bejegyzett egyesületként tevékenykedik. Önkéntes tagjai a sokakat érintő közlekedési problémák feltárásával, döntéshozók felé való tolmácsolásával, és megoldási javaslatok kidolgozásával szeretnének hozzájárulni mind a nagyvárosi, mind a vidéki életminőség javulásához. Akadnak köztük végzett és leendő mérnökök, informatikusok, egyéb szakmabeliek és lelkes kívülállók is. A sokszor kritikus hangnem mellett eredményes munkakapcsolatot építettek ki több önkormányzattal, közlekedési céggel.

BKV: A metrópótlás prioritás

Megkerestük a felvetésekkel kapcsolatban a BKV-t és a BKK-t is. A BKK lényegében szerdai közleményében válaszolt a rá vonatkozó kérdésekre. A BKV válaszában a következőket írta:

Az autóbusz-, és trolibusz-ágazatának járművezetői helyzetéről elmondható, hogy a létszám az optimálistól ugyan elmarad, azonban a jelenlegi megbízások teljesítéséhez még elégséges. A megrendelt szolgáltatást jelenleg túlóra elrendeléssel, illetve egyéb intézkedésekkel maradéktalanul, tehát a meghirdetett menetrendszerinti forgalomból hiányzó jármű nélkül teljesítjük. Tapasztalatok alapján ennek ellenére is kijelenthető, hogy a közlekedési szakmában is szembe kell nézni a teljes társadalomra ható korfa-problémával (egyre több a nyugdíjba vonuló), amit a külföldre történő kivándorlások miatt is gyorsuló fluktuáció csak tovább nehezít.

A járművezetői létszámigény az M3-as metró rekonstrukciója alatti pótlási tevékenység alatt fog tetőzni. A BKV szerint a legmagasabb teljesítményű időszak járműkiadásának zavartalan biztosítása érdekében az autóbuszvezetői állomány jelenlegi létszámát százas nagyságrendben kell bővíteni, bár hozzáteszik, hogy a pontos adatok csak a pótlási tevékenységhez szükséges jármű és menetrendi igények ismeretében határozhatók meg. Viszont nagyon fontos, hogy a BKV elismerte: a metrópótló feladatokat prioritásként kezeli, minden rendelkezésére álló eszközzel annak maradéktalan teljesítésére törekszik. Bár kérdésünkre nem válaszoltak, hogy ez átcsoportosítást is jelenthet-e más járatokról, a prioritás lényegében ezt jelenti.

Szakszervezeti forrásaink megerősítették: arra lehet számítani, hogy a metrópótláshoz más járatokról „csipegetik le majd” a sofőröket, és szétterítik majd a teljes menetrenden az ebből származó ritkításokat, hogy kevésbé lehessen azt majd észrevenni.

A cég közlése szerint az intenzív toborzási kampánynak köszönhető, hogy 2017 második felében eddig, már több mint 55 fő autóbuszvezető-tanulót indítottak el a tanfolyamokon. (Ez egyelőre nem ellensúlyozza a "százas nagyságrendű" létszámbővítést.) Azt is elismeri a BKV, hogy villamos járművezetőből is hiány van. Ezért a szakterület folyamatosan indítja a járművezetői tanfolyamokat, aminek következtében csökkenő mértékű hiányra számítanak.