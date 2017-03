Ők a legnagyobb burgerkárosultak

"A Fincsibe volt a kedvencem. Amikor még árulták, 350 forint volt. Székesfehérvárról jártunk Budaörsre a KFC-be. Tízesével vettük. Közben eltelt jó néhány év. Fehérváron is van már KFC. Nem is egy. Fincsibe nincs, Zinger van helyette. Ez sem rossz, de a közelébe sem ér a Fincsibének" - ennek a KFC Facebook-oldaláról származó kommentelőnek nagy szerencséje van, hiszen arról számol be, hogy végül a városában is nyílt egy a kedvenc gyorséttereméből. A kommentelők között viszont sokkal gyakrabban lehet olyanokat találni, akik arra kérik a céget, hogy az ő lakhelyük közelében is nyissanak éttermet.

A KFC, a McDonald's és a Burger King étteremláncok lefedettségét térképre vittük, és ez alapján az látszik, hogy a McDonald's-nak van a legjobb lefedettsége az országban, Budapesten kívül viszont Burger Kinget és KFC-t csak elvétve lehet találni. A KFC-rajongók mellett is leginkább a burger kingeseket érintheti az a jelenség, hogy csak autóba ülve, vagy vonatra, buszra szállva lakmározhatnak be a kedvenc szendvicsükből vagy csirkéjükből.

Budapest gyorséttermi lefedettség szempontjából is vízfej, ugyanakkor a Székesfehérváron, Győrben, Pécsen, Szegeden, Kecskeméten, Debrecenben és Miskolcon lakók sem panaszkodhatnak. Van ugyanakkor néhány nagyobb folt az országban, ahol egyik étterem sem elérhető légvonalban nagyjából 30-40 kilométeres távolságban.

Az ilyen területeken néhány népesebb várost is ábrázoltunk: a burgerkárosult városok közé főleg kelet-magyarországi városok tartoznak, például Orosháza, Szentes, Mezőtúr, Karcag, Jászberény, Gyöngyös és Ózd, de Nyugat-Magyarországon is van ilyen hely, mégpedig Pápa.