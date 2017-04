Így színezte be Franciaországot Macron és Le Pen

A francia elnökválasztás vasárnapi, történelmi első fordulóját a centrista Emmanuel Macron nyerte meg 23,75 százalékkal, mögötte a második helyen pedig a szélsőjobboldali Marine Le Pen jutott tovább 21,53 százalékkal a május 7-i, mindent eldöntő második fordulóba. A konzervatív François Fillon és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon 19,91, és 19,64 százalékkal lemaradt, kiesett az első körben, ami a durván leszereplő szocialistákkal együtt jókora pofont hozott a hagyományos nagy pártoknak.

A nagyvárosokban egyértelműen Macron volt az erősebb Le Pennel szemben, de a régiókat megnézve az is látszik, hogy ahol a függetlenként induló volt szocialista miniszter kiugróan teljesített, ott általában Le Pen gyengébben végzett, és ez fordítottan is igaz volt.

Macron a párizsi régióban, Île-de-France-on 28,6 százalékot szerzett, Le Pen viszont csak 12,6 százalékot ért el. Le Pen Haute-de-France-ban volt a legerősebb, ahol Calais is van, ott 31 százalékot ért el, míg Macron 19,5 százalékot szerzett.

A második fordulóban egyértelműen Macron az esélyes, az Ipsos Sopra Steria vasárnap esti gyorsfelmérésében 85 százalék biztosnak mondta magát döntésében, és eszerint Macron 62 százalékot kapna, Le Pen pedig 38-at. A többi hasonló poll is bőven 20 pont feletti különbséget mutat a két jelölt között. Közben pedig az első fordulóban született eredmények is szinte teljesen megfelelnek az utolsó közvélemény-kutatásoknak, sikerült elég biztosan megjósolni az eredményt.

Macron esélyeit növeli az is, hogy Fillon, az egész szocialista párt, és számos politikus bejelentette már a támogatását a második fordulóban, a felmérések szerint pedig a kieső jelöltek szavazóinak többsége is inkább felé hajlik. Viszont Le Penék leginkább Fillon, Mélenchon, és a hatodik helyen végző, szuverenista Nicolas Dupont-Aignan szavazóit próbálják majd meggyőzni. Le Pennel a Nemzeti Front mindenképpen eddigi legjobb eredményét érheti majd el (most vasárnap 7,6 millióan szavaztak Marine Le Penre).

A kampány most pörög fel majd igazán, a második fordulóban Macron-nal és Le Pennel két teljesen eltérő világfelfogás ütközhet egymással. A szembenállás többek között a globalizáció, és az Európai Unióhoz való viszony mentén élesedhet ki leginkább.