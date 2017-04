A kínai turistáknak egész Európa egy nagy outlet

Európa luxus divatmárkái nemcsak imádják a kínai turistákat, de gyakorlatilag nem tudnának nélkülük élni, nélkülük ugyanis be is csukhatnák a boltot. Mert bár akarnak franciák meg olaszok is, akik megengedhetik maguknak, hogy időről időre betérjenek egy milánói vagy párizsi butikba, a kínai turisták szinte kényszeresen veszik európai nyaralásaikon a Guccit meg a Pradát.

Kínában ugyanis másfélszer annyiba kerülnek ezek a cikkek, mint Európában,

ahogy ez kiderül a BNP Paribas adataiból, amelyekről a Quartz.com írt cikket.

A helyzet az, hogy Kínában, és úgy általában Kelet-Ázsiában baromi drágák a luxus divatcuccok, miközben egy Guccy táska vagy egy Manolo Blahnik cipő ugyanakkora státuszszimbólum Szöulban vagy Pekingben, mint Rómában. A globális átlagnál viszont Kínában 1,21-szer drágábbak ezek a termékek, míg például Franciaországban a globális átlagnak csak a 0,78-ad részét kell kifizetni értük.

Nem minden termék ugyananynival drágább Kínában, mint Európában, de azért a különbség mindenképpen jelentős: A Balenciaga termékek 25 százalékkal, a Louis Vuitton 50 százalékkal, az Armanni 70 százalékkal drágább, mint Franciaországban. Így nem csoda, hogy a kínai turisták számára a legdrágább európai butik is olyan, mint nekünk a bécsújhelyi outlet.