Így színezte be Macron szinte egész Franciaországot

A centrista Emmanuel Macron legyőzte a szélsőjobboldali Marine Le Pent a francia elnökválasztás vasárnapi második fordulójában. Az utolsó felmérésekben jelzettnél is nagyobb különbséggel, 65-35-re nyert Macron, a részvétel az első fordulónál alacsonyabb, 75 százalékos volt.

Az En Marche! (Előre!) mozgalmát csak egy éve megalapító Macron lesz 39 évesen Franciaország legfiatalabb elnöke, miután május 14-én átveszi az elnökséget a leköszönő François Hollande-tól.

Térképünkön látszik, hogyan oszlottak meg a szavazatok a két jelölt között megyei szinten. Le Pennek csak Pas-de-Calais-ben és Aisne-ben sikerült győznie, ami nem meglepő, mert már az első fordulóban is ezeken az északi területeken volt a legerősebb.

Viszont Macron szűken, de az első fordulóban még nem őt választók szavazataival nyerni tudott Provence-Alpes-Côte d'Azur-ben és Korzikán is. A nagyvárosokat pedig szinte kivétel nélkül óriási különbséggel vitte, Párizsban konkrétan majdnem 90 százalékot szerzett az elnökké választott centrista jelölt.

Térkép: Tőkés Márton

Az Ipsos szerint Macron az összes életkori csoportban is legyőzte Le Pent, aki a 35-49 évesek között volt a legerősebb, de ez ott is csak 43 százalékot jelentett. A legfiatalabbak között 66 százalékkal, a 60 éven felüliek között pedig több mint 70 százalékkal nyert Macron.

Most a legnagyobb kérdés, hogy Macron tovább tudja-e vinni a lendületét a júniusi parlamenti választásokra is, mert ott dől majd el, hogy lesz-e többsége a törvényhozásban, ami nélkül elnökként korlátozottabbak lennének a lehetőségei. Az elnökválasztás második fordulójában országszerte összezártak mögötte, de egy vasárnap esti felmérés szerint szavazóinak csak 39 százaléka akarja, hogy abszolút többsége legyen a nemzetgyűlésben is.

Le Pen a Nemzeti Front alapvető átalakítását is belengette a júniusi szavazás előtt, de elsősorban csak a konzervatív A Köztársaságiaknak (Les Républicains) van esélye Macron mozgalma mellett arra, hogy többséget szerezzen.