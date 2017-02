Fotóriporter a mentőautó anyósülésén: vér és szenzáció helyett mentős mindennapok Urbán Tamás képein

Urbán Tamás 1983 és 1986 között követte Nikonjával Budapesten és vidéken az Országos Mentőszolgálat munkatársait. Éjjel és nappal, esettől esetig, az anyósülésen kapaszkodva kísérte őket. Néha nemcsak az objektívet, de Prestont, vagyis a „Preston 7512” szirénát is ő kezelte. Mindent gondosan dokumentált, szabályos esetlapot töltött ki magának. Hogy ki volt az orvos, az ápoló, a gépkocsivezető, és mi történt az esetnél, most, harminc évvel később is pontosan tudja.