Ha a Führer jön, millió kéz intsen neki

Amikor a fiatal közgazdászként néhány hónapot Berlinben időző Dr. Buzinkay György ezeket a felvételeket készítette, a város, az ország és egészen hamarosan a világ is éppen kifordulóban volt önmagából. 1937-ben Albert Speer irányításával bejelentették Berlin radikális átalakítását is, egy kelet-nyugati, majd az azt keresztező észak-déli hatalmas sugárút megépítésével, az autóknak alagútrendszerekkel, a bámészkodóknak és a kameráknak reprezentatív épületekkel - mindent az örökkévalóságnak. “Több, mint másfél évszázad után, Berlin városában újra helyreáll a módszeres rend!” - szónokolt Hitler az Idegenforgalom Palotájának alapkőletételénél. Az épületet a háború miatt soha nem fejezték be, maradványait nem sokkal a berlini fal felépítése után bontották el. A képen a Régi Múzeum, a nemzeti szocialista propaganda kiemelt helyszíne. (Fotó: Buzinkay Géza / FORTEPAN)