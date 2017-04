Szevasz, van nálatok terasz?

Az art deco idején több oyan ház is épült Budapesten, amelyeknek a homlokzatát szinte csak az erkélyek díszítik. Ilyen ez a Retek utcai ház is, amit a két tervező, Fenyves István és Fried Miksa megfejelt egy tetőterasszal is. Érdemes volt, gyönyörű a kilátás belőle, ahogy az ezen az 1938-as fotón is látszik. (Fotó: Lissák Tivadar / FORTEPAN)