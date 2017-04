A Fortepan és a Budapest100 bemutatja: a rakpart 24 képben

Aki részt vett akár egyetlen Budapest100 -on is, valószínűleg nem hagyja ki többé. „Minden ház érdekes!”– szól a jelszó, és valóban: a legunalmasabbnak és legsemmitmondóbbnak tűnő bérházról is kiderül a végén, hogy tele van titkokkal. Csak eddig nem volt, aki meghallgassa. Ezen a hétvégén az ötletgazda Blinken OSA Archívum és a szervező KÉK – Kortárs Építészeti Központ az önkéntesek és a lakók segítségével ötvennégy rakparti épület kapuit tárja sarkig, a 18. századtól napjainkig, koruktól függetlenül. A rendhagyó városi ünnepen lakóházakat, intézményeket, templomokat, köztéri alkotásokat nézhetünk meg úgy, ahogy ritkán: pincétől a padlásig, közben koncerteket, előadásokat és történeteket hallgatva, művészekkel, építészekkel, írókkal, költőkkel, zenészekkel, kutatókkal, egyházi emberekkel találkozva. Egy korábbi Fortepan-válogatásban már megmutattuk a századfordulós rakpartok mindennapjait, az alsó „rakodópartok” élénk forgalmát halászhajókkal, áruszállító hajókkal és a lépcsőkön áruló kofákkal. De az élet nem állt meg, sőt: a korzózás a legendás Duna-parti szállodasor előtt újabb fénykorát élte, a női Duna-uszodákat távcsővel tartották szemmel a kukkoló öregurak, csak a budai sétányon nem történt semmi a gesztenyefák virágzásán kívül. Aztán az elegáns nőket és a vidám evezősfiúkat elsodorta a második világháború, a hidakkal és a patinás hotelekkel együtt. A romokból lassan újjáépültek a rakpartok, az ideiglenes és állandó hidak, jöttek a kádári évek augusztus 20-i ünnepségei és a pecások. A Budapest100 apropóján következzen most 24 kép a rakpartokról.