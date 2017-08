Az első F1-futam a Vasfüggöny mögött, a Hungaroringen

Gridgörlök már bő 30 éve is voltak a Forma-1-ben, így a Hungaroringen is kellett lenniük. A stylist, mint látjuk, a minimálra ment, amiben valóban át lehetett vészelni az elmúlt napokhoz hasonló hőséget: 1986 augusztusa hasonlóan forró volt, mint a mostani. A lányokat természetesen a magyar ipar egyik legelnyűhetetlenebb terméke, egy Ikarus busz fuvarozta a pályára, és ne menjünk el szó nélkül a meccselő színkombináció mellett sem. Oké, ez persze az egyik szponzor miatt is lett piros-fehér. (Fotó: Urbán Tamás / Index)